Le ministre des Finances a annoncé hier, lors du débat d'orientation à l'Assemblée nationale, que la relance du transport ferroviaire devrait devenir une réalité avec, d’une part, le démarrage de l’exploitation du projet de Train express régional (Ter) et la réalisation de sa phase complémentaire reliant Diamniadio à AIBD, et, d’autre part, le Programme de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar - Bamako, le renforcement des infrastructures routières avec les constructions de l’autoroute Mbour – Fatick - Kaolack, du pont de Rosso et des infrastructures pour le Bus Rapid Transit (BRT).

Abdoulaye Daouda Diallo renseigne également qu’il est procédé aux réhabilitations des routes Fatick –Foundiougne - Passy, Kaffrine - Mbacké, Sénoba – Ziguinchor - Mpack et Louga - Dahra et au désenclavement de la zone Sud (boucle des Kalounayes). Par ailleurs, l’ancien ministre de l’Intérieur s’est aussi penché sur l’accès universel à l’électrification en 2025 qui, dit-il, reste toujours un pari à relever.

‘’Pour y arriver, les initiatives prévues (investissements de l’État avec le projet d'installation de 65 000 lampadaires solaires, mise en œuvre du deuxième Millenium Challenge Compact, etc.)contribueront à porter le taux d’électrification rurale à hauteur de 79,2 % en 2023 ; la politique de digitalisation et de promotion de l’économie numérique appuyée par les projets Cybercriminalité et Sénégal numérique 2025 ; la poursuite de la relance du tourisme, notamment à travers le Projet d’aménagement de zones touristiques (zones touristiques intégrées), le Projet de rénovation des aéroports secondaires et le renforcement du crédit hôtelier’’.