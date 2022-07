Le Sénégal compte réduire les pertes d’électricité souvent observées entre la production et la consommation, en passant par la production, vaincre la pauvreté par la croissance économique en améliorant la fiabilité du réseau électrique, élargir l’accès à l’électricité. Cela, avec la mise en œuvre du projet Sénégal Power Compact qui est, aujourd’hui, dans une phase de conception et de préparation des appels d’offres.

À en croire le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Président du Conseil de surveillance MCA-Sénégal 2 (Millenium Challenge Account-Sénégal 2), Diatourou Ndiaye, ‘’les travaux vont commencer en mi-2023. Au total, il y aura 12 à 13 millions de Sénégalais qui vont bénéficier du projet. Maintenant, pour le volet transport, je pense que c’est 6 à 7 millions de Sénégalais qui en bénéficieront’’.

Il s’agira, pour ce présent projet, de construire ‘’au niveau de la centrale du Cap des Biches un nouveau bâtiment industriel, un nouveau poste de 225 kilovolts isolé au gaz, deux transformateurs de puissance 225/90 kV – 200 MVA, le raccordement sur le poste Gis 90 kV existant. Tandis qu’au niveau du poste de Diass, il est prévu le remplacement des deux transformateurs de puissance 40 MVA par des 80 MVA, l’ajout d’une travée réactance 220 kV – 20 MVAR, le renouvellement du tableau 30 kV existant’’, a-t-il annoncé hier lors de la visite effectuée par les membres du Conseil de surveillance du MCA-Sénégal 2 à la centrale du Cap des Biches et au poste de Diass.

Selon le président du Conseil de surveillance du MCA-Sénégal 2, ce projet Compact est structuré en trois composantes que sont : le Transport, l’Accès et les Réformes. Concernant le Transport, il s’agira de moderniser et de renforcer le réseau de transport de la Senelec. Trente kilomètres de lignes de transport souterrain et 16 km de câbles sous-marins seront installés. Les régions de Dakar, Thiès, Diourbel sont concernées. Pour ce qui est du volet Accès, il est prévu l’amélioration de l’accès à l’électricité en zones rurales et périurbaines, surtout dans les régions du sud et du centre du pays ayant un potentiel économique élevé avec un nombre faible de ménages raccordés. Les régions ciblées sont Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Sédhiou. Et enfin, le volet Réformes pour appuyer les efforts du gouvernement pour l’amélioration de la gouvernance et de la viabilité financière globales du secteur de l’électricité et la création d’un environnement durable afin de satisfaire la demande croissante des entreprises et des consommateurs, et de promouvoir les investissements du secteur privé. Il concerne toutes les régions du pays.

Près de 13 millions de ménages vont bénéficier du projet qui comprend un don d’investissement de 550 millions de dollars de la part des États-Unis et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars du gouvernement du Sénégal pour un investissement global de 600 millions de dollars, soit 375 milliards de francs CFA. Sa durée de mise en œuvre sera de cinq ans (septembre 2021-septembre 2026).

En outre, le secrétaire adjoint de la présidence de la République de renseigner que le Sénégal Power Compact est un projet d’anticipation. En effet, explique-t-il, ’’nous avons en perspective de grands projets. Il y a l’aéroport qui est là et tout autour, il y a la zone économique spéciale. Beaucoup d’entreprises vont s’installer dans cette zone. Donc, il fallait qu’on anticipe sur leur installation et avoir des installations qui puissent supporter et la production et la consommation’’.

Pape Moussa Gueye