L’année scolaire 2022-2023 a débuté avec le retour des enseignants depuis ce lundi dans les écoles. Les élèves suivront dans 48 heures, pour entamer une nouvelle étape dans leur cursus scolaire, neuf mois durant. Pour aider ces potaches à mieux réussir cette année, le maire de la commune de Mbour a offert 2 500 kits scolaires. C’était à l’occasion de la cérémonie de clôture des cours de vacances gratuits organisés par le mouvement Amdem.

’’Uby tey, jang tey’’ est un concept lancé par l’État du Sénégal depuis plusieurs années, mais qui peine à être concrétisé. Au-delà de tous les efforts consentis par les acteurs de l’éducation pour que ce concept soit une réalité sur toute l’étendue du territoire national, certaines collectivités locales contribuent à la réussite de cette vision.

A Mbour, le maire de la commune a voulu apporter sa pierre à l’édifice, avec une dotation en kits scolaires pour permettre aux parents de se soulager de l’achat des fournitures scolaires et aux élèves de disposer du matériel nécessaire afin d’entamer sereinement l’année scolaire. Ce don fait suite à l’organisation de cours de vacances offerts par le mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour (Amdem) dont il est le président depuis sa création.

Dans ce cadre, Cheikh Issa Sall précise : ‘’Nous sommes à la 5e édition qui a concerné plus de 7 556 élèves qui ont suivi ces cours de vacances. Mais on va donner plus de 2 500 kits scolaires aux élèves les plus méritants, mais également à ceux issus de familles démunies. C’est notre contribution dans la politique de l'État pour un ’Ubi tey, jang tey’.’’

Sur cette lancée, l’édile de la commune fait savoir que d’autres actions sont en cours de réalisation pour que ce concept soit une réalité dans la capitale de la Petite Côte. ‘’Nous allons accompagner cette cérémonie de distribution de kits par une intervention avec le service d'hygiène et la commission environnement pour rendre propres les écoles de la commune de Mbour. Nous allons pulvériser les écoles, désherber et réhabituer les toilettes et y mettre des poubelles pour permettre à nos enfants d'évoluer durant l'année scolaire dans un environnement sain qui leur permettra de produire de bons résultats’’, a assuré Cheikh Issa Sall.

Dans la foulée, le premier magistrat de Mbour rappelle que son ambition est de donner à la commune un nouveau visage. ‘’Nous avons pour objectif principal, au niveau du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour (Amdem), de préparer une nouvelle génération. Pour cela, il y a trois piliers sur lesquels il faut s'appuyer. A savoir : l'éducation, la santé et l'environnement. C'est pour cela qu’Amdem, depuis sa création, n'a pas cessé d'intervenir dans l'éducation pour bâtir au niveau de Mbour un système éducatif fort, résilient, mais producteur de talents’’, martèle-t-il.

Sur ce point, il tire un bilan satisfaisant de la commission éducation du mouvement Amdem qui est le maître d’œuvre de ce don. ‘’Le bilan de la commission est assez éloquent. Nous pouvons citer la construction et l’équipement de salles de classe, des clôtures d’école reconstruites, des salles de classe réhabilitées, des cours de vacances gratuits, des remises de plusieurs milliers kits scolaires, des cours de renforcement dans les matières dominantes pour les candidats au Bac, l’organisation de panels dans les lycées, des sessions de formation gratuites pour la préparation à l’ENA, des dons de centaines de bourses entières de formation professionnelle, une participation perpétuelle dans la prise en charge des frais d’organisation pour l’examen du Bac au lycée Demba Diop, des sessions de formation gratuites en informatique qui ont permis à 1 500 jeunes de maîtriser les logiciels de base en informatique et d’avoir un diplôme reconnu par l’État… La liste est loin d’être exhaustive’’, a-t-il dit.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)