La coalition au pouvoir a-t-elle crié victoire trop tôt ? Les résultats provisoires publiés par les commissions départementales de recensement des votes tendent à le confirmer. Toutefois, ce sont les résultats du scrutin proportionnel qui détermineront s’il y aura cohabitation ou pas à l’Assemblée nationale.

“Nous avons largement gagné ces élections. Notre victoire est sans appel. Le plus important est qu’on a donné une majorité confortable au président de la République’’. Les résultats officiels des élections législatives du 31 juillet 2022 n’ont pas encore été prononcés par les autorités compétentes, que la tête de liste de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar crie victoire en annonçant, le jour même du scrutin, avoir obtenu les meilleurs suffrages dans 30 départements sur les 46 que compte le Sénégal et trois départements de l’extérieur.

Dans ses déclarations, l’ancienne Première ministre n’a pas donné de chiffres pour étayer ses arguments. Mais une vérification des circonscriptions qu’elle affirme que le pouvoir a gagnées n’assure pas forcément une majorité confortable à la coalition Benno Bokk Yaakaar. Même si, globalement, sa logique correspond à la réalité des résultats provisoires - à une erreur près - c’est bien le scrutin proportionnel qui déterminera s’il y aura cohabitation ou pas à l’Assemblée nationale.

Si le nombre de départements annoncés par Aminata Touré est impressionnant, c’est le nombre de députés auquel ils donnent droit qui est vraiment important. Le décret n°2022-1051 portant répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental pour les élections législatives du 31 juillet 2022 établit le nombre de sièges alloués à chaque département cité par l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le total de députés qu’auraient obtenu la coalition Benno Bokk Yaakaar, selon Aminata Touré, le décompte se fait comme suit : Diourbel (2), Fatick (2), Foundiougne (2), Gossas (1), Mbirkilane (1), Kaffrine (2), Koungheul (2), Malem Hodar (1), Guinguinéo (1), Kaolack (2), Nioro (2), Kédougou (1), Salémata (1), Kolda (2), Médina Yoro Foula (2), Vélingara (2), Louga (2), Linguère (2), Kanel (2), Podor (2), Bounkiling (2), Goudomp (2), Bakel (2), Goudiry (1), Koumpentoum (2), Tamba (2), Mbour (4), Matam (2), Ranérou (1) et Dagana (2).

Benno obtient 29 départements au plan national, mais…

Le total de sièges cumulés de ces 30 départements correspond à 54 députés. Et si l’on ajoute à cela les trois ‘’départements’’ de la diaspora cités par Aminata Touré, à savoir Afrique du Nord (1), Afrique de l’Ouest (3) et Afrique centrale (1), l’on obtient 59 députés sur le scrutin majoritaire départemental pour Benno. L’on sait qu’il y a 97 sièges à pourvoir sur les départements et 15 dans la diaspora, ce qui correspond à 112 sièges en jeu. Ainsi, les chiffres de ce qu’assure Aminata Touré montrent que la coalition au pouvoir ne laisserait que 53 députés à l’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal, sachant qu’aucune autre formation en course n’a gagné un département.

Dans la journée d’hier, les résultats provisoires de plusieurs commissions départementales de recensement des votes ont été publiés. Les déclarations de la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar ont été confirmées par les résultats communiqués par les organismes compétents, à une erreur près. Amina Touré avait cité le département de Goudomp parmi ceux gagnés par Benno. Dans les résultats fournis par la Commission départementale de recensement des votes, c’est bien la coalition Yewwi Askan Wi qui remporte les deux sièges en jeu dans le département, avec 18 252 voix contre 17 830 pour Benno Bokk Yaakaar.

Scrutin majoritaire : 57 députés pour Benno, 55 pour Yewwi-Wallu

Dans le même temps, les commissions départementales de recensement des votes ont annoncé les victoires de l’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal dans 17 départements. Il s’agit de Dakar (7), Pikine (5), Guédiawaye (2), Keur Massar (2), Rufisque (2), Thiès (4), Tivaouane (2), Saint-Louis (2), Mbacké (5), Bambey (2), Kébémer (2), Saraya (1), Ziguinchor (2), Bignona (2), Oussouye (1), Sédhiou (2) et Goudomp (2). Cela correspond à 45 députés. Il faudra y ajouter les ‘’départements’’ de la diaspora ou cette intercoalition est annoncée vainqueur de l’Europe de l’Ouest, Centre et Nord (3) ; l’Europe du Sud (3) ; l’Amérique et Océanie (1) ; l’Asie et Moyen-Orient (1) ; l’Afrique du Nord (1) et de l’Afrique australe (1).

Donc, au total, l’intercoalition Yewwi-Wallu devrait obtenir 55 députés sur le scrutin majoritaire.

Cette répartition est même confirmée par les déclarations faites par Aminata Touré qui, à part l’erreur sur Goudomp, n’a cité aucune autre circonscription réclamée par Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal.

Ceci étant dit, le départage entre les deux camps se fera sur le scrutin proportionnel où les cumuls des suffrages obtenus par les huit coalitions ayant participé aux élections permettront de se partager les 53 sièges restants de l’Assemblée nationale.

La cohabitation décidée sur le scrutin proportionnel

Jusqu’ici, chacun des deux géants réclame la majorité à l’Assemblée nationale. Si la coalition Benno Bokk Yaakaar n’avance pas encore de chiffres sur la nationale, elle se dit, dans un communiqué publié hier, ‘’confiante de sa victoire, récuse toute possibilité de cohabitation comme déclarée par une certaine opposition et rassure les militants que nous restons majoritaires à l'issue de ce scrutin, malgré la très forte poussée de l'opposition’’.

Pendant ce temps, Déthié Fall de la coalition Yewwi Askan Wi estime, lui, que les résultats déjà disponibles montrent que ‘’l'électorat des départements gagnés par l'intercoalition Yewwi-Wallu représente 55 % de l'électorat national et de la diaspora. Ce qui donnerait l'intercoalition Yewwi-Wallu au minimum 28 sièges sur la proportionnelle. Et dans une Assemblée nationale de 165 sièges, l'intercoalition Yewwi-Wallu a au minimum 83 sièges à l'heure actuelle. Et voilà, nous vivons sous l'ère de la cohabitation parlementaire’’.

Lamine Diouf