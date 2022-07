Le gouvernement des États-Unis, en partenariat avec l'Initiative Covax et l'Union africaine, a remis au Sénégal, le 2 juillet dernier, un lot de 400 140 doses de vaccin Pfizer à titre de contribution supplémentaire à la lutte contre la Covid-19. Ces vaccins fiables et efficaces, selon un communiqué parvenu à notre rédaction, contribueront à protéger des vies au Sénégal et à prévenir l'émergence de nouvelles variantes de la maladie. "La Covid-19 sévit encore au Sénégal. Par conséquent, il est important que des vaccins soient disponibles et accessibles à toutes les personnes éligibles.

Le gouvernement des États-Unis reste engagé à travailler avec le ministère de la Santé du Sénégal et d'autres partenaires du secteur de la santé, pour réduire l'impact de la maladie de Covid-19 et maintenir la population sénégalaise en bonne santé et en sécurité’’, a déclaré Nora Madrigal, Directrice du Bureau Santé, Population et Nutrition de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans la note. Ce don, selon la même source, vient s'ajouter aux 1 939 980 doses de vaccin anti-Covid-19 approuvé par l'OMS que les États-Unis ont déjà fournies au Sénégal.

...Par ailleurs, l'USAID appuie aussi le Sénégal dans la distribution de ces vaccins en toute sécurité et de manière efficace, en formant les agents de santé, en acheminant les vaccins vers les endroits où ils sont nécessaires et en encourageant les populations à se faire vacciner. L'USAID, poursuit le document, travaille en étroite collaboration avec le Sénégal depuis le début de la pandémie, en fournissant des équipements de protection aux prestataires de soins de santé, notamment des masques et des gants, en renforçant la réserve d'oxygène du Sénégal, en fournissant des informations sur les vaccins et en assistant les cliniques de vaccination spontanées.

Principal pourvoyeur de ressources dans le cadre de l'Initiative mondiale pour la vaccination (Covax), le gouvernement américain a déjà distribué plus de 563 millions de vaccins à titre gracieux à travers le monde, s'approchant ainsi de l'objectif de 1,2 milliard de vaccins distribués. Les États-Unis ont fait part de leur engagement à diriger la réponse mondiale face à la Covid-19 et à travailler avec le Sénégal pour protéger sa population.