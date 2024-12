Pour une meilleure couverture des besoins en santé publique, le vaccinopôle de Diamniadio sera capable de produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an. L'annonce a été faite par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), le président de la République a effectué, vendredi dernier, une visite au vaccinopôle de Diamniadio. Bassirou Diomaye Faye est revenu sur les conséquences et les enseignements de la pandémie de Covid-19 qui a mis en lumière les vulnérabilités structurelles de l'Afrique en matière de santé publique.

‘’Bien que l'Afrique ait fait des progrès considérables ces dernières décennies, notre continent reste encore largement dépendant des importations pour ses besoins en médicaments, tests de diagnostic et, surtout, en vaccins. À l'heure actuelle, l'Afrique ne produit que 1 % de ses vaccins, 5 % de ses tests de diagnostic et 30 % de ses médicaments’’, a informé le chef de l’État selon qui, partant du principe qu'aucune crise ne doit être laissée sans réponse, le gouvernement du Sénégal a initié un programme ambitieux de souveraineté sanitaire et pharmaceutique.

Ce programme vise à permettre à notre pays de couvrir, d’ici 2035, au moins 50 % de ses besoins en vaccins et en médicaments par une production locale. Il s’inscrit dans le cadre de l’ambition plus large de l’Union africaine et de l’Africa CDC, qui visent à atteindre 60 % de production de vaccins en Afrique d’ici 2040.

Dans ce sens, souligne le président Faye, "le vaccinopôle de Diamniadio est au cœur de cette vision. Il représente un investissement stratégique pour l’avenir de la santé en Afrique et fait partie intégrante de notre stratégie pour la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère, fondée sur la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de l’excellence. Elle s’inscrit également dans le cadre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, devant contribuer à développer un capital humain de qualité et une équité sociale à travers la couverture sanitaire universelle, qui passe par la souveraineté pharmaceutique et vaccinale’’.

Le chef de l’État d’ajouter : ‘’Grâce à ses plateformes technologiques de pointe, ce vaccinopôle sera capable de produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an, pour couvrir les besoins en santé publique, et ce, non seulement pour le Sénégal, mais également pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest". Il précise que cette vision de souveraineté sanitaire est portée par l’Institut Pasteur de Dakar et ses partenaires, et repose sur une collaboration régionale et internationale.

Industrie pharmaceutique : BDF appelle à une coopération africaine

Bassirou Diomaye Faye a profité de la visite pour lancer un appel à une concertation et coopération actives entre les différents producteurs, agences nationales de réglementation pharmaceutique, le secteur privé, les chaînes d’approvisionnement, les universités et centres de recherche dans les différents pays africains, afin de faire émerger l’écosystème africain de l’industrie pharmaceutique qui permettra au Sénégal d’atteindre l’autonomie en vaccins, tests de diagnostic et médicaments en Afrique.

Dans cette démarche, explique le président de la République, l’acquisition récente du niveau de maturité 3 de l’Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) du Sénégal et la certification ISO 9001-2015 du Comité national d’éthique pour la recherche en Santé (CNERS) constituent un atout majeur pour notre pays. Dans cette même dynamique, il a salué la création par l’Institut Pasteur de Dakar de VaxSen, l’entité de commercialisation des vaccins produits par le vaccinopôle.

D’ailleurs, il est d’avis que l’Institut Pasteur de Dakar incarne l’engagement du Sénégal dans la lutte contre les maladies infectieuses et la promotion de la santé publique.

CHEIKH THIAM