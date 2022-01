La ville de Pikine et la Plateforme des organisations professionnelles et artisanales de ce département ont signé, hier, une convention de partenariat. Selon le maire, c'est la suite logique d'un processus entamé depuis quatre ans, à travers la Direction de la formation professionnelle de l'artisanat et la municipalité. A son arrivée à tête de la ville de Pikine, renseigne Abdoulaye Thimbo, il avait plusieurs interlocuteurs sur ce projet. C'est ainsi qu'il a organisé un atelier de deux jours, qui a abouti à la création de la plateforme des organisations professionnelles et artisanales du département de Pikine.

C'est l'actuelle équipe municipale, dont le mandat est arrivé à terme, qui a fait tout avec cette plateforme. "Donc, il est normal pour nous de signer cette convention. Dieu seul sait qui sera le prochain maire de Pikine. Mais nous prions que cela soit nous. Cependant, devant l'incertitude, nous avons voulu sécuriser ce travail. Ce qui nous a amené à la signature de la convention", a expliqué le maire. Pour le président de la Plateforme des organisations professionnelles et artisanales du département de Pikine, cette journée est historique et mémorable, car elle a abouti à un long processus. D'après Moussa Niang, avec cette convention, le maire va les appuyer de manière technique et financière par une subvention annuelle. Il y aura aussi des zones dédiées à l'artisanat, à travers l'érection d'un centre ou d'un village artisanal moderne.