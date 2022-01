Pour des broutilles, Marième Thiombane s’en est violemment prise à une femme enceinte. Elle a asséné à cette dernière des coups de bol à la tête et au ventre. Gravement blessée, celle-ci a été admise en soins intensifs.

Le juge du tribunal d’instance de Dakar a condamné, hier, Marième Thiombane à deux ans de prison dont trois mois ferme. Reconnue coupable du délit de coups et blessures volontaires sur Amy Collé, elle est contrainte d’allouer à celle-ci la somme de 1 million de francs CFA en guise de dédommagement.

Au cours d’une dispute, Marième Thiombane, âgée de 34 ans, assène à sa colocataire des coups de bol à la tête et au ventre, alors qu’elle était enceinte de 9 mois et 12 jours. La partie civile, qui a failli perdre la vie suite à cet incident, a été internée en soins intensifs avant d’être opérée pour sauver sa vie et celle de son enfant.

A peine rétablie de ses blessures, Amy Collé est revenue hier sur sa mésaventure qui a failli lui coûter la vie. ‘’Elle m’a retrouvée sur la terrasse pour se disputer avec moi. En effet, son fils a fait tomber la ligne ou je séchais mon linge et je l’ai chassé. Alors qu’elle m'injuriait, je continuais à laver mon linge. Ainsi, elle s’est ruée sur moi et m’a donné un violent coup à la tête et un autre au ventre avec le bol qu’elle détenait’’, relate la plaignante.

Interrogée, Marième Thiombane nie tout. Selon elle, à aucun moment, elle n’a frappé la partie civile. Si l’on se fie à ses déclarations, c’est celle-ci qui l’abreuvait d’injures. ‘’J’étais stoïque face à ses propos injurieux. Je ne voulais pas la toucher pour ne pas la blesser à cause de son état de grossesse’’, s’est-elle obstinée à dire. Mais ses dénégations n’ont pas prospéré.

En effet, le fils de la plaignante, qui est âgé de 9 ans, avait filmé la scène où sa mère se faisait tabasser. Le gamin, qui jouait avec le téléphone, a eu l’intelligence de prendre une vidéo, quand il a entendu les cris de détresse de sa mère. Grâce à lui, la lanterne du tribunal a été éclairée. Mise devant le fait accompli, Marième Thiombane se résigne à reconnaître qu’elle détenait le bol, mais qu’elle n’a jamais bastonné Amy Collé.

Dans sa plaidoirie, l’avocat de la partie civile, qui dit être outré par l’attitude de la prévenue qui n’a pas eu la décence de présenter ses excuses, a sollicité que celle-ci soit maintenue dans les liens de la détention. Pour dédommager ses clients, la robe noire a sollicité 2 millions 500 mille francs CFA.

Tandis que la représentante du ministère public, elle, avait requis deux ans d’emprisonnement ferme contre la prévenue Marième Thiombane qui est mère de trois enfants.

L’avocat de la défense a, quant à lui, demandé une application bienveillante de la loi pénale pour sa cliente. Néanmoins, Me Djigo reconnaît que celle-ci a tort et à cause de sa peur, elle s’est mise à mentir pour se soustraire à une condamnation.

Finalement, elle n’échappera pas au séjour carcéral. Après l’audience, elle est retournée à la citadelle du silence pour purger les trois mois d’emprisonnement ferme que lui a infligés le juge.

MAGUETTE NDAO