Viols répétés sur deux fillettes

La Sûreté Urbaine du Commissariat central de Fatick a déféré devant le parquet un individu poursuivi pour viols répétés sur mineures de moins de quinze ans, actes de pédophilie et détournement de mineures. Une affaire sordide mise au jour grâce au signalement d'une organisation non gouvernementale. Tout commence par une alerte. La coordonnatrice d'une ONG signale aux autorités des suspicions d'abus sexuels sur une jeune fille née en 2012, élève en classe de CM1.

Saisie de l'affaire, la Sûreté Urbaine ouvre une enquête. Entendue en présence de sa mère, la fillette confirme avoir été victime d'abus sexuels répétés de la part du suspect. Les investigations ne s'arrêtent pas là. Les enquêteurs identifient une seconde victime, élève en classe de CE1, résidant dans le même quartier.

Auditionnée à son tour, cette dernière corrobore les mêmes faits, décrivant un mode opératoire identique. Selon les déclarations concordantes des deux mineures, le mis en cause maintenait son emprise sur ses victimes par la menace. Il leur promettait de les diffamer auprès de leurs camarades d'école en les faisant passer pour des filles de mœurs légères, les contraignant ainsi au silence. Il leur remettait également des sommes d'argent après les faits.

Confronté aux faits qui lui sont reprochés, l'individu est passé aux aveux. Il reconnaît les actes commis, tout en cherchant à en atténuer la gravité, affirmant n'avoir procédé qu'à des pénétrations partielles. Il nie par ailleurs avoir exercé des violences physiques directes sur les deux enfants. Des réquisitions ont été adressées au gynécologue du Centre Hospitalier Régional Adja Marième Faye Sall afin d'examiner les victimes et d'établir les certificats médicaux nécessaires à la constitution du dossier judiciaire. Au terme de sa garde à vue, le suspect a été conduit devant le parquet ce mardi 10 juin 2026.