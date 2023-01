Virus Mortel 

Le monde fait face à un nouveau variant du coronavirus qui crée la psychose. Il s’agit de la variante XBB. Ce nouveau virus est différent, mortel et pas facile à détecter correctement, selon une note reçue à ‘’EnQuête’’ qui demande aux populations de porter un masque. Les symptômes du Covid-Omicron XBB sont les suivants : douleurs articulaires, maux de tête, douleurs dans le cou, douleurs dans le haut du dos, pneumonie et manque d’appétit.

De plus, il n'y a pas de toux, ni de fièvre. ‘’Covid-Omicron XBB est cinq fois plus virulent que le variant Delta et a un taux de mortalité plus élevé que celle-ci. Il faut moins de temps pour que l'affection atteigne une gravité extrême et parfois, il n'y a pas de symptômes évidents’’, renseigne notre source qui conseille aux citoyens d’être prudents. ‘’Cette souche du virus ne se trouve pas dans la région nasopharyngée et affecte directement les poumons pendant une période relativement courte’’, renseigne-t-on.

La source précise que les tests par écouvillonnage nasal sont souvent négatifs pour le Covid-Omicron XBB et les cas de tests nasopharyngés faussement négatifs sont en augmentation. Cela signifie que le virus peut se propager dans la communauté et infecter directement les poumons, provoquant une pneumonie virale, qui entraîne à son tour une détresse respiratoire aiguë.

Ceci explique pourquoi le Covid-Omicron XBB est devenu quelque chose de très contagieux, très virulent et mortel. ‘’Attention, évitez les lieux bondés, gardez une distance de 1,5 m, même dans les espaces ouverts, portez un masque à double couche, portez un masque adapté, lavez-vous les mains fréquemment, même si tout le monde est asymptomatique (pas de toux, ni d'éternuement). Cette vague de Covid-Omicron XBB est plus mortelle que la première vague de Covid-19. Il faut donc être très prudent et prendre plusieurs précautions renforcées contre le coronavirus’’, prévient-on.