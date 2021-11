Le ministre des Sports, en visite du chantier du stade du Sénégal à Diamniadio, hier, s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux. Il a insisté sur la nécessité d’adopter un nouveau mode de gestion du nouveau joyau du football sénégalais.

Le stade du Sénégal fait désormais partie du décor de la ville émergente de Diamniadio. Une visite du ministre des Sports a permis de constater l’état avancé des travaux. Déjà, à hauteur des premiers bâtis de la nouvelle métropole, en provenance de Dakar, on aperçoit la façade en blanc de l’imposante infrastructure sportive.

Aux alentours du stade, des ouvriers sénégalais et de la société turque Summa sont à pied d’œuvre. Le nouveau joyau du football sénégalais prend forme. Les travaux de gros œuvres de l’édifice sont réalisés et le chantier est à ‘’82 % d’exécution’’, selon le directeur général de la Sogip (Société de gestion des infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose) Gallo Ba. Une progression du chantier saluée par Matar Ba.

‘’Le chantier doit être livré le 22 février 2022. Cette visite nous montre effectivement que c’est une entreprise qui va respecter les délais. Pour cela, je voudrais remercier le directeur général de la Sogip avec ses équipes, qui supervise les travaux et qui travaille en étroite collaboration avec les techniciens et directeurs du ministère des Sports’’. Le ministre des Sports s’est dit ‘’très fier d’avoir visité un chantier comme ça’’. ‘’Nous avons visité une infrastructure qui répond aux normes internationales. Nous avons ce qui est de mieux au monde ici à Diamniadio au niveau du stade du Sénégal’’.

A l’intérieur du stade, les ouvriers s’affairent autour de l’aire de jeu qui sera revêtu d’une pelouse hybride, mi-naturelle, mi-artificielle. ‘’C’est ce qui se fait actuellement dans les grands stades du monde’’, confie un des agents de la Sogip. D’une capacité de 50 000 places, le stade de Diamniadio respecte toutes exigences internationales. A en croire les agents de la Sogip, l’infrastructure dépasse même les standards de la Fifa, en matière de capacité de la tribune de presse. Le Stade du Sénégal peut accueillir jusqu’à 800 journalistes, contre 600 pour les normes de la Fédération internationale de football. Ce qui fait dire au chef du département des Sports que ‘’toutes les commodités sont réunies pour permettre à la presse de faire son travail’’.

Le stade dispose également d’une centrale de traitement des eaux usées. L’eau qui sera issue de cette centrale servira par exemple à arroser la pelouse. Il dispose également d’une centrale solaire de 2 MW conforme aux critères de la Green Goal Fifa.

Une gestion publique-privée

En plus de respecter les normes internationales sportives, le ministre des Sports souligne le fait que le stade présente des commodités d’un cadre de vie confortable. ‘’Il y a d’autres commodités. C’est un lieu de vie et je sais que beaucoup de familles viendront passer la journée ici, parce qu’il y aura ce qu’il faut. L’exemple que je vais citer, c’est le musée Pape Bouba Diop au rez-de-chaussée où on pourra suivre des films. Cela veut dire aujourd’hui que les infrastructures sportives ne sont plus dédiées qu’aux compétitions’’.

Pour cela, Matar Ba estime que la gestion de cette infrastructure ne devrait pas se faire seulement au niveau étatique. Selon lui, le secteur privé doit y être associé. ‘’On ne sera plus dans le format ancien, mais les privés vont intégrer cette gestion qui est extrêmement importante pour la maintenance, mais aussi pour rentabiliser cet investissement’’.

Jouer en mars au stade du Sénégal

Le Sénégal devrait étrenner en février 2022 son stade dernière génération. Les Lions devraient jouer leur prochain match à domicile en mars prochain, lors des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022. Le désir des autorités sénégalaises, c’est de permettre à l’équipe nationale de recevoir au Stade du Sénégal. Pour concrétiser ce souhait, le ministre des Sports indique que le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, ayant pris part à la visite de chantier, et lui veulent prendre les devants pour que ‘’l’inspection du stade puisse se faire au plus tôt le 22 février 2022 ou tout juste après’’.

‘’C’est le combat qu’on est en train de mener, comme on l’a fait à Lat Dior. On va se battre pour qu’au mois de mars, le Sénégal puisse recevoir ici’’.

A long terme, le Sénégal vise l’organisation d’une Coupe d’Afrique des nations. Avec le démarrage prochain des chantiers du stade Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Eli Manel Fall de Diourbel, Lamine Guèye de Kaolack et Me Babacar Sèye de Saint-Louis, M. Ba pense que ‘’d’ici 2023’’, toutes les conditions seront réunies pour soumettre une candidature. ‘’Nous attendons d’être prêts avant de demander à organiser. Je suis sûr qu’on va y arriver’’.

LOUIS GEORGES DIATTA