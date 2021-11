Aider l’Afrique à bâtir des infrastructures sans passer par un endettement excessif qu’il va peiner à gérer. Voilà, entre autres messages du secrétaire d’Etat américain Antony J. Blinken, tenus à Dakar, le samedi, lors de la clôture de sa première tournée africaine qui l’a mené au Kenya, au Nigeria et au Sénégal.

‘’Nio Far’’ (Nous sommes ensemble). C’est en ces termes wolof que le secrétaire d’Etat américain, Antony J. Blinken, a clos son discours, samedi, lors du forum avec le secteur privé, dans le cadre de sa visite au Sénégal. Plus qu’un simple slogan, cette affirmation se matérialise par la signature d’un certain nombre de contrats entre des entreprises américaines et l’Etat du Sénégal. Le secrétaire d’Etat précise : ‘’Ces projets représentent un investissement d’un milliard de dollars (environ 500 milliards F CFA) des Etats-Unis dans des infrastructures essentielles. Je pense que leurs effets seront ressentis dans l'ensemble du pays… L’amélioration des infrastructures crée des emplois, renforce la sécurité publique et génère des ressources financières.’’

Dans le détail, il s’agit de quatre entreprises américaines qui ont conclu des mémorandums d’entente avec le gouvernement du Sénégal et ses démembrements. Trois de ces entreprises ont proposé des partenariats avec l’Ageroute et le Cetud, en vue d’améliorer les infrastructures de transport. Dans ce cadre, Cubic Transportation Systems, une société de transport américaine, et l’Ageroute ont signé un protocole d'accord pour la construction et le déploiement d'un système de gestion du trafic à 375 intersections à Dakar. ‘’Ce nouveau système de gestion du trafic, lit-on dans la note d’information, contribuera à réduire les embouteillages et à améliorer la sécurité sur les routes de Dakar. Le Sénégal renforce ainsi son engagement à poursuivre la modernisation de ses infrastructures, en partenariat avec des entreprises américaines comme Cubic’’.

Le projet sera ainsi l'un des premiers à tirer parti de la nouvelle législation sénégalaise sur les partenariats public-privé (PPP) et sera mené en étroite collaboration avec le secteur privé sénégalais.

Sur le même registre, le groupe ABD, spécialisé dans le développement des infrastructures en Afrique, a signé un protocole d'accord avec l’Ageroute, pour le développement, le financement et la construction des ponts de Ziguinchor et de Tobor, qui permettront de réaliser un important corridor commercial entre le Sénégal et ses voisins. ‘’Dans le cadre de cet accord, poursuit le document, le groupe ABD s'est engagé à former et à employer de jeunes Sénégalais, qui représenteront au moins 30 % des quelque 600 employés locaux. Un certain nombre de composants clés du pont seront fournis par des entreprises américaines, ce qui permettra de soutenir plusieurs centaines d'emplois dans le secteur manufacturier américain’’.

Aussi, il y a le projet de l'autoroute Dakar - Saint-Louis qui fera partie d'une nouvelle autoroute entre Dakar et Rosso (frontière avec la Mauritanie) et qui entre dans le cadre d’un système panafricain de routes et autoroutes. ‘’Ce projet est une priorité absolue pour le gouvernement du Sénégal, car il fournira un accès meilleur, plus sûr et plus rapide à Saint-Louis, qui est la plaque tournante de l'agriculture et des futures industries pétrolières et gazières, ainsi que du commerce international à travers l'Afrique du Nord’’, mentionne le document de présentation, non sans préciser que les parties ont été encouragées par la nouvelle loi PPP et le décret associé pour la mise en œuvre.

Outre le transport et les infrastructures, la sécurité a également été au cœur des négociations entre les gouvernements sénégalais et américains. Dans ce cadre, Motorola Solutions, leader mondial dans le domaine de la sécurité publique et de la sécurité des entreprises, a signé un protocole d'accord avec le ministère sénégalais de l'Économie, du Plan et de la Coopération, portant sur le financement de la fourniture d'un réseau national de communications critiques pour les services d'urgence. ‘’Ce projet, informe le document officiel, offre l'un des services de réseaux critiques les plus avancés pour la sécurité publique en Afrique ainsi que des opportunités commerciales et des partenariats pour les entreprises et les talents sénégalais’’.

Arrivé vendredi au Sénégal, le secrétaire d’Etat a débuté son calendrier officiel avec le Forum économique samedi matin, avant de rencontrer des femmes championnes en entrepreneuriat, pour enchainer dans l’après-midi avec une audience à la présidence de la République, puis un point de presse avec son homologue sénégalais Aissata Tall Sall, pour finir sa visite à l’Institut Pasteur.

ELECTRIFICATION RURALE 100 millions de dollars pour éclairer les villages Par ailleurs, le secteur énergétique occupe également une importance capitale dans la coopération entre le Sénégal et les Etats-Unis. Selon le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott, il a été finalisé entre Weldy-Lamont et la Senelec le financement d’un projet d’électrification rurale pour un montant de 100 millions USD. Réaffirmant cette volonté des Etats-Unis à accompagner les pays en développement à se doter d’infrastructures, Antony Blinken a aussi rappelé le projet du plus grand parc éolien réalisé au Sénégal grâce à l’accompagnement d’institutions et d’entreprises américaines dont l’USAID, dans le cadre de l’Initiative Power Africa. Lequel projet va permettre de produire 160 MW d’électricité propre et d’augmenter de 15 % la production nationale d’électricité. Ce qui permettrait de compenser 300 000 t d’émission de dioxyde de carbone. FINANCEMENT DES JEUNES ET DES FEMMES Blinken annonce 14,8 millions de dollars et arme ses championnes Pour ce qui est de l’accompagnement des jeunes et des femmes entrepreneurs, il a été annoncé la mise en place, par l’USAID, d’un fonds de 14,8 million. ‘’Outre des formations à la création d’entreprises, au mentoring et au marketing, l’association (qui gère le fonds) va proposer des financements aux jeunes et aux femmes du Sénégal qui souhaitent entreprendre dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement’’, a déclaré le secrétaire d’Etat qui a eu à rencontrer un certain nombre de femmes entrepreneures, lors de son séjour à Dakar. Dans ce cadre, le secrétaire d’Etat a rencontré, à huis clos, un groupe de femmes entrepreneures. A cette occasion, il a salué les efforts du Sénégal dans les domaines de l’éducation et de la participation des femmes dans les instances de décision. Il déclare : ‘’On ne peut nier le fait que le Sénégal a accompli beaucoup de progrès en termes d'équité et d'égalité. Les filles et les garçons fréquentent désormais l'école primaire à des niveaux presque égaux. La législature nationale est sur la voie de la parité hommes-femmes, ce qui est bien en avance sur les États-Unis.’’ Néanmoins, a-t-il souligné, il reste beaucoup à faire. Aux heureuses élues qui ont eu la chance de participer à cette rencontre, il dira : ‘’Je tiens à remercier chacun d'entre vous avant tout pour tout votre travail, pour l'exemple que vous donnez et pour les vies que vous améliorez. J'ai hâte d'en savoir plus sur votre expérience et vos idées. Et dites-nous comment nous pouvons vous aider au mieux. Dites-nous comment nous pouvons donner aux autres femmes et autres filles du Sénégal les moyens nécessaires pour suivre vos traces.’’ L’ombre de la Chine Pour le secrétaire d’Etat Antony Blinken, les projets avec le Sénégal reposent surtout sur les valeurs partagées entre les deux pays. Des valeurs de démocratie, de transparence, de redevabilité, d’Etat de droit, de concurrence et d’innovation. ‘’Ces projets, insiste-t-il, reposent aussi sur notre initiative ‘Build Back Better World’ ou ‘Reconstruire le monde en mieux’. Nous espérons susciter cette émulation grâce à des projets d’infrastructures partout dans le monde, afin de combler un déficit énorme d’infrastructures, tout en créant des emplois locaux, protéger les travailleurs et l’environnement, réduire la corruption. Tout cela sans qu’il y ait pour les pays une dette qu’ils ne sont pas en mesure de gérer’’. Pour lui, Etats-Unis misent surtout sur une approche durable, transparente et basée sur des valeurs. A en croire Blinken, les accords sur des infrastructures qui peuvent être ‘’opaques, coercitifs et empêtrer les pays dans une dette inimaginable, détruisent l’environnement et ne bénéficient pas toujours aux habitants’’. Dans un contexte où le Sénégal s’apprête à abriter le forum entre la Chine et l’Afrique, Aissata Tall Sall a été interpellée sur cette ‘’dualité’’ entre les puissances qui se joue en terre africaine. Y-a-t-il un choix à faire entre les différents blocs ? La ministre rétorque : ‘’En fait, c’est quand on a plusieurs choix que l’on peut considérer qu’on a véritablement le choix. En ce qui nous concerne au Sénégal, nous avons une diplomatie de souveraineté, de laquelle on n’exclut personne. Mais dans laquelle nous avons aussi des amis classiques, des partenaires historiques. Il ne s’agit pas de jeter les anciens pour les nouveaux. On va faire avec tout le monde pour le développement de nos pays respectifs.’’ Elle saluait ainsi la déclaration de Blinken à Abuja, qui disait déjà que les Africains n’ont pas à choisir entre les puissances. AISSATA TALL SALL ‘’Comment, au Sénégal, on peut partager le pouvoir, même quand on a tout le pouvoir…’’ Sur la démocratie sénégalaise, la ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, a affirmé que celle-ci est plus qu’une simple perception, c’est un modèle à montrer, à vulgariser. Elle est un modèle, selon elle, aussi bien dans ce qui est écrit, que dans sa pratique quotidienne. L’ancienne opposante au pouvoir d’ajouter cette affirmation qui n’a pas manqué de faire murmurer certains : ‘’La démocratie sénégalaise est une réalité… Le président Macky Sall a donné une illustration au secrétaire d’Etat en lui montrant comment, au Sénégal, on peut partager le pouvoir, même quand on a tout le pouvoir. C’est là d’ailleurs une des exceptions sénégalaises, sur laquelle on peut s’appuyer pour renforcer la paix et la sécurité dans le monde.’’

MOR AMAR