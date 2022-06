Embauché pour veiller sur le troupeau de Saloum Ndiaye, Ousmane Ba vole deux de ses bœufs. Âgé de 65 ans, il a été jugé hier au tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement ferme.

Employé pour une journée dans la ferme de l’éleveur Saloum Ndiaye, le nommé Ousmane Ba, âgé de 65 ans, jette son dévolu sur deux vaches de race montbéliarde et jersiaise. Nuitamment, il revient dans le champ avant de soustraire les deux bêtes. Son acte lui a valu sa comparution hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de vol commis la nuit avec effraction portant sur deux bœufs.

Il ressort des débats d’audience que la partie civile a constaté dans la matinée du 29 avril dernier la disparition de ses deux vaches. Subitement, il a fait appel au nommé Bassirou Diouf qui l’a initié à l’élevage pour l’informer de la situation. Celui-ci, qui a des réseaux un peu partout, a commencé à faire des démarches dans les villages environnants. C’est ainsi que de village à village, il a demandé aux populations jusqu’à ce qu’il rencontre un agriculteur, Mbengue, demeurant à Mont-Rolland. Ce dernier lui explique avoir rencontré le dimanche, vers 7 h, trois personnes qui conduisaient les deux vaches en question. Il fait savoir à Bassirou Diouf qu’il avait même des soupçons, quand il a vu l’état des vaches qui étaient trop fatiguées. D’après lui, leur propriétaire ne leur ferait jamais subir un tel traitement.

Ainsi, renseigne-t-il, il a pris le soin de bien regarder l’un d’eux qui était à visage découvert. Quant aux deux autres présumés larrons, il soutient qu’il ne pouvait pas les identifier, parce qu’ils étaient enturbannés. Non sans faire le portrait du premier qui, selon lui, était de corpulence forte et de teint noir foncé. Subitement, Saloum Ndiaye a fait le rapprochement et désigné Ousmane Ba qui travaillait dans sa ferme comme étant l’homme qui aurait volé ses bœufs.

Ainsi, il a envoyé la photo de ce dernier à Mbengue. Sans ambages, celui-ci l’a reconnu. Il a été appréhendé avec le nommé Ismaïla Sow.

À la barre des flagrants délits de Dakar, hier, les prévenus ont contesté les faits de vol qui leur sont reprochés. Malgré les insistances du témoin Mbengue, qui dit avoir formellement reconnu Ousmane Ba, celui-ci persiste dans ses dénégations. Lesquelles contestations, estime le conseil de la partie civile, Me Baba Diop, ne sont qu’un moyen de défense. Selon la robe noire, les éléments de l’enquête prouvent à suffisance la culpabilité des prévenus.

De ce fait, pour toute cause de préjudice, l’avocat a réclamé la somme de 5 500 000 F CFA pour le compte de son client.

Convaincue de la constance des faits, la représentante du ministère public a requis contre Ousmane Ba et Ismaïla Sow, respectivement, deux ans dont six mois ferme et l’application de la loi pénale. Réquisitoire que le conseil de Ismaïla Sow a jugé injustifié, car, selon lui, la parquetière devait plutôt demander que son client soit renvoyé des fins de la poursuite, puisqu’il n’y a aucune preuve qui milite en faveur de sa culpabilité.

Après avoir prononcé la relaxe d’Ismaila Sow, le tribunal a disqualifié les faits reprochés à Ousmane Ba en recel. Reconnu coupable, ce dernier a écopé d’une peine de deux ans dont six mois d’emprisonnement ferme.

MAGUETTE NDAO