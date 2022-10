Boulaye Dia a retrouvé le chemin des filets en Serie A, en inscrivant son 4e but qui a donné la victoire à Salernitana (2-1) face Hellas Vérone. Habib Diallo a aussi participé à la victoire Strasbourg (2-3), hier, en Ligue 1.

Après trois matches d’infortune, Boulaye Dia a retrouvé le chemin des filets. L’attaquant sénégalais a inscrit le but de la victoire de Salernitatna (2-1) face à Hellas Vérone. Le club de la Salerne, qui a ouvert la marque (1-0) grâce à Piatek (18e), a été rattrapé au score par Vérone, en seconde période sur un but de Depaoli (56e, 1-1). Trois minutes après l’égalisation, l’ancien Rémois a effectué son entrée, à la place de Piatek (59e). C’est dans les dernières minutes du temps additionnel qu’il a inscrit le 2e but qui a scellé le 2e succès de la saison de son équipe.

Sur un service de Botheim dans la surface de réparation, l’ancien joueur de Villarreal a enchainé un tir du gauche qui a crucifié le portier de Vérone. Meilleur buteur de son club, Dia a porté ainsi son compteur à quatre réalisations (deux passes décisives) et est revenu à deux unités du meilleur buteur de la Série A, Arnautovic (six buts). Salernitana a renoué avec le succès, après une série de cinq matches sans victoire (2 défaites et 3 nuls) et est remontée à la 11e place (10 pts). Satisfait du résultat et de prestation de ses joueurs, l'entraîneur Davide Nicola a indiqué de son équipe ‘’s’est améliorée dans la dernière passe et en défendant plus bas’’.

Un autre sénégalais s’est illustré ce week-end devant le but. Il s’agit d’Habib Diallo qui a largement participé à la première victoire de la saison de Strasbourg (2-3) sur la pelouse d’Angers. Aligné en attaque avec Kevin Gameiro, l’attaquant des Lions a inscrit le but du 1-3 des Alsaciens. Son compère en attaque a ouvert le score (7e), avant que Blazic ne marque contre son camp (1-2). Diallo compte désormais cinq réalisations et conforte sa première place au classement des buteurs de Strasbourg (14e, 8 pts), qui avait enchainé deux défaites successives.

Koulibaly retrouve ses appuis

Kalidou Koulibaly est sur le bon chemin avec Chelsea, qui est en train de voir le bout du tunnel. Ayant retrouvé sa place de titulaire, lors de la victoire éclatante (3-0) des Blues en Ligue des champions contre l’AC Milan, le défenseur central sénégalais a été aligné à nouveau par Graham Potter dans l’axe en association avec Chalobah. Comme la semaine dernière en C1, le Sénégalais a bien gardé la maison en enchainant un nouveau clean sheet. Il a été un des acteurs remarquables de cette victoire.

Sur le plan statistique, le champion d’Afrique a remporté quatre duels aériens, a réalisé trois dégagements et a réussi cinq tacles. Les Blues se sont imposés sur le score de trois buts à zéro, lors de la réception des Wolves, ce samedi au Stamford Bridge. Ce 3e succès d’affilée, le 5e de la saison, permet à Chelsea (4e, 16 pts) de se poser au pied du podium, à quatre longueurs de Tottenham (3e, 20 pts).

Famara Diédhiou de retour

Eloigné des pelouses à cause d’une blessure durant le stage de présaison, Famara Diédhiou est de retour dans la compétition. L’attaquant sénégalais a joué ses premières minutes de la saison, lors de la défaite d’Alanyaspor (1-0) sur le terrain de Hatayspor, en match comptant pour la 9e journée de Super League turque. Il a effectué son entrée en jeu à la 77e minute, à la place de Gunes. Les quatorze minutes passées sur la pelouse ne lui ont pas permis d’éviter la défaite à son équipe menée au score, depuis la 72e minute. Diédhiou a rejoint Alanyaspor l’été 2021, en provenance de Bristol City (Championship anglaise). L’ancien attaquant d’Angers a joué 26 matches en championnat turque et a inscrit 11 réalisations.

Par contre, Pape Abou Cissé n’a pas joué ce week-end. Le défenseur central de l’Olympiakos paie cher son comportement déplacé, lors de la défaite (0-3) de l’Olympiakos face à Qarabağ, en Ligue Europa. Sifflé par le public à la suite de son erreur ayant occasionné le second but de son équipe, le Sénégalais s’est emporté et a eu des échanges heurtés avec des supporters à la fin de la rencontre. Un acte jugé ‘’inutile et inacceptable’’ par son coach, Michel Gonzalez, qui a décidé de l’écarté du groupe qui s’est imposé (1-2) sur la pelouse de l’OFI Crete, pour le compte de la 7e journée du championnat grec, ce dimanche.

