La 17e journée de Ligue 1 française a été faste pour le portier des Lions Alfred Gomis, qui a enregistré son 7e clean sheet lors de la large victoire du Stade Rennais (0-5) sur la pelouse de Saint-Etienne, hier. Son compatriote Edouard Mendy n’a pas connu la même réussite, ce samedi, pour avoir été fautif sur deux des trois buts concédés par Chelsea, défait par West Ham (2-3).

Les portiers des Lions ont fait fortunes diverses durant ce week-end en championnat. La moisson a été très bonne pour Alfred Gomis et Rennes au stade Geoffroy Guichard, hier, face à Saint-Etienne. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le ‘’Chaudron’’ n’a pas chauffé, ce dimanche. Car les Stéphanois ont pris une déculottée face aux hommes de Bruno Génésio, sur le score de cinq buts à zéro. Les buts rennais ont été inscrits par Terrier, auteur d’un triplé (22e, 28e et 48e), Maçon contre son camp (45e) et Ugochukwu (83e). Impérial sur sa ligne de but, Gomis permet à son équipe d’enregistrer un 7e clean sheet. Comptant 31 pts, le Stade Rennais a profité de la défaite de l’Olympique de Marseille (1-2) de Bamba Dieng et Pape Guèye pour se hisser à la 2e place du classement, à 11 longueurs du Paris Saint-Germain (42 pts) d’Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo, tenu en échec (1-1) par Lens.

Par contre, la soirée a été cauchemardesque pour Edouard Mendy et Chelsea, samedi dernier. Les Blues ont concédé leur deuxième défaite de la saison en Premier League. Ils ont été battus par West Ham sur le score de trois buts à deux. Ce revers a un goût particulièrement amer pour le portier sénégalais, qui n’a pas réussi cette fois à garder inviolées les cages de son équipe qui, pourtant, a mené au score à deux reprises. Pis, l’ancien Rennais a été coupable deux fois. D’abord, sur la première égalisation, c’est Mendy qui a concédé le penalty (38e) en taclant son adversaire suite à une mauvaise passe de Jorginho. Au moment où ils ont essayé de reprendre l’avantage, après la 2e égalisation (2-2), ils vont prendre un but improbable à cause d’une erreur de Mendy. Sur un centre d’Arthur Masuaku, de la droite vers la gauche de la défense des Blues, il se méprend totalement sur la trajectoire flottante du ballon qu’il repousse au fond de ses filets (87e).

Selon le coach allemand, ‘’Edou traverse une période difficile’’. ‘’Je ne sais pas pourquoi exactement, mais il semble avoir perdu un peu de confiance. Sa prise de décision n'était pas au plus haut niveau aujourd'hui’’, a expliqué Tuchel.

Chelsea a perdu la première place du classement au profit de Manchester City (35 pts), vainqueur de Watford (1-3), et est relégué à la 3e place (33 pts) derrière Liverpool (2e, 34 pts), qui a arraché la victoire contre Wolverhampton (0-1), samedi dernier.

Habib Diallo renoue avec le but, Doublé de Pape Abdou Cissé

La plupart des attaquants sénégalais sont restés aphones ce week-end en championnat. Heureusement que Habib Diallo et Mbaye Diagne ont retrouvé la réussite devant le but. Le joueur de Strasbourg a activement participé à la victoire de son équipe sur la pelouse de Nice (0-3). L’ancien Messin a marqué le 2e but strasbourgeois avant de servir une passe décisive à Thomasson qui a scellé le sort du match à la 84e mn. Les Alsaciens reviennent en force dans la course pour les places européennes. Ils occupent la 6e place (26 pts), à une longueur de Nice (4e) et de Lens (5e), qui comptent chacun 27 pts. Habib Diallo revient à un but de son coéquipier Ajorque (9 buts), 2e meilleur buteur de Ligue 1, derrière l’attaquant de Lille, David (11 buts).

Quant à Mbaye Diagne, il a permis à Galatasaray de prendre le point du nul (2-2) contre Altay. Le Sénégalais retrouve le chemin des filets en inscrivant son 2e but, après deux mois de disette en Super Lig turque. L’ancien joueur de Kasimpasa n’avait plus marqué depuis le 3 octobre dernier.

Face à l’inefficacité des attaquants, c’est le défenseur central Pape Abdou Cissé qui s’est trouvé des qualités de buteur. L’international sénégalais a permis à l’Olympiakos de s’imposer trois buts à un sur la pelouse de Crête, grâce à un doublé (24e, 49e). Il compte désormais trois réalisations en 12 matches.

