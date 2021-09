Les championnats européens ont repris du service, après la trêve internationale. Les Sénégalais se sont bien illustrés sur les différentes pelouses, notamment Sadio Mané qui a inscrit le 3e but de Liverpool, lors de la victoire (0-3) sur la pelouse de Leeds United. Bamba Dieng a offert les trois points à l’Olympique de Marseille, grâce à son doublé face à Monaco (0-2), pour sa première titularisation.

Liverpool renoue avec le succès, après son match nul (1-1) contre Chelsea, la journée précédente. Les Reds ont battu largement Leeds United, sur son terrain, sur le score de 3 buts à 0, pour le compte de la 4e journée de Premier League. Ce résultat permet au club de la Mersey de remonter à la 3e place (10 pts, +8) du classement devant le champion en titre Manchester City (4e, 9 pts) et à égalité de points (10) avec l’actuel leader Manchester United (10 pts, +8) et son dauphin Chelsea (2e, 10 pts, +8).

Double buteur en sélection contre le Togo et le Congo en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Sadio Mané enchaine sur cette dynamique de réussite. Il a participé à la victoire de son équipe, en inscrivant le 3e but dans les arrêts de jeu (90e+2). C’est son deuxième but de la saison et il permet au Sénégalais de se rapprocher un peu plus de la barre des 100 buts en Premier League. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot comptabilise à ce jour 97 buts et rattrape l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling (5e), au tableau des meilleurs buteurs en activité du championnat anglais. Son coéquipier, Mohamed Salah, qui a ouvert le score pour les Reds (20e), est à une unité des 100 buts en première division anglaise. L’Egyptien est classé 4e (99 buts) dans le classement des meilleurs buteurs de la Premier League en activité, dominé par l’attaquant de Tottenham Harry Kane (166 buts), suivi de son compatriote Jamie Vardy (120 buts) et de la nouvelle recrue de Chelsea, Romelu Lukaku (114 buts).

Pour sa part, l’Olympique de Marseille enchaine sa deuxième victoire d’affilée. Après la lourde sanction infligée à Saint-Etienne (3-1) au Vélodrome, les Olympiens ont remis ça, ce samedi, sur la pelouse de Monaco. Les hommes de Sampaoli, avec un Bamba Dieng phénoménal, ont retourné le stade Louis II. L’ancien attaquant de Diambars de Saly, pour sa première titularisation, a inscrit un doublé (37e, 60e). ‘’C'est vrai, je suis content de cette prestation. Je remercie toute l'équipe de m'avoir aidé. C'est vrai, j'ai fait deux poteaux, je savais que ça allait venir, je suis resté concentré pour mieux faire. J'ai pu marquer deux buts’’, s’est réjoui le jeune sénégalais (21 ans) en conférence de presse d’après-match. ‘’Je suis toujours disponible pour le coach. C'est un rêve, parce que je n'ai pas les mots pour vous raconter. Je suis très content aussi’’, a poursuivi le nouveau buteur de l’OM, qui s’est révélé une véritable alternative à Arek Milik.

Koulibaly offre la victoire à Naples

Cela faisait longtemps que Kalidou Koulibaly n’avait pas trouvé le fond des filets en Serie A italienne. Après deux saisons d’affilée, le défenseur central sénégalais a ouvert son compteur-buts ce week-end. Le capitaine des Lions offre la victoire (2-1) au Napoli contre la Juventus de Turin, en match comptant pour la 3e journée. Menés dès la 10e mn, les Napolitains égalisent (1-1) grâce à Politano en seconde période (57e). A cinq minutes de la fin de la partie, le Sénégalais surgit de la défense pour catapulter le cuir dans le but des Turinois et donner l’avantage à son équipe. Naples occupe la 2e place (9 pts, +4) à égalité de points avec l’actuel leader, Milan AC (9 pts, +6).

LOUIS GEORGES DIATTA