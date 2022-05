L’unité au sein de la coalition Yewwi Askan Wi est mise à mal par les investitures aux Législatives à venir. Face à la presse, ce vendredi, les contestataires ont lavé le linge sale en public. Dans l'ensemble, le compagnonnage continue.

Parmi les "frustrés", il y a l’ancien ministre Moustapha Guirassy. "La charte a été bafouée ! Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos accords au sein de notre coalition, ne me faites pas espérer autre chose. Il faut que l'on revienne aux fondamentaux de la coalition Yewwi Askan Wi. Il faut moins d'égo et accepter les remarques, la démocratie interne. C'est comme ça que l'on peut bâtir une coalition forte", s'agace M. Guirassy.

Cheikh Bamba Dièye porte-parole du jour a rappelé que l’essence de la coalition, est en train d’être biaisée pour des intérêts purement personnels. "Je précise que la coalition a, initialement, comme objectif de résoudre les aspirations de notre pays… Il nous faut nous poser la question sur la manière de procéder et de compagnonnage. Notre préoccupation, c’est que notre charte qui avait été déclinée, dès la création de Yewwi Askan Wi, soit appliquée », insiste le chef du FDS/ Bj, considérant qu’il a été initialement question, au moment de mettre en place YAW, de combattre les abus du président Macky Sall. "Si nous récriminons ce que le régime de Macky Sall fait, nous ne devons pas faire la même chose. Notre coalition doit incarner la rupture et non une copie conforme de ce qui se fait avec l'actuel régime", a laissé entendre une fois de plus le député Cheikh Bamba Dièye.

Abdou Karim Fall, également membre de cette même coalition, regrette la position de la conférence des leaders qui fait la "sourde oreille" face à leur interpellation. "La conférence des leaders refuse de se réunir pour parler de cette situation qui prévaut actuellement au sein de Yewwi Askan Wi. Ce mutisme et le déficit d’informations nous inquiètent" déplore-t-il. Aminata Lô Dieng renchérit que la coalition Yewwi Askan Wi vit des moments sombres et doit être sauvée. "Khalifa Sall ne verse que dans des calculs politiques. On n'est pas là pour faire du cosmétique. Mais, pour nous battre pour les Sénégalais. Ce que nous voulons, c’est libérer les Sénégalais de leurs souffrances quotidiennes", tape-t-elle, du poing sur la table.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)