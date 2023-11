La Coordination du rassemblement islamique du Sénégal, le Ris-Al-Wahda (L’Unique) a demandé, hier, à Ziguinchor, lors d’un sit-in organisé à la place de Gao, à l’État du Sénégal d’user de sa diplomatie pour pousser l’État hébreu à privilégier la solution pacifique dans la guerre qu’il mène contre le peuple palestinien.

La Coordination du rassemblement islamique du Sénégal, connue sous le nom de Ris-al-Wahda (L’Unique) a tenu, ce dimanche, à la place de Gao de Ziguinchor, un sit-in de soutien au peuple palestinien qui, ’’depuis 1940, subit les agressions d’Israël’’, mais également pour ‘’s’indigner de la situation qui s’est nettement dégradée depuis le 7 octobre dernier’’ en terre palestinienne. ‘’Nous voulons, à travers l’organisation de cette manifestation, jouer notre partition et répondre à l’appel du Prophète Mohamed (PSL) qui nous demande d’être solidaire avec les frères musulmans, quelle que soit leur nation’’, a indiqué Malick Sagna, membre du comité préparatoire de soutien au peuple palestinien de Ziguinchor.

À l’occasion, le Ris-al-Wahda a demandé à l’État du Sénégal, comme il l’a toujours fait par le passé, de jouer les premiers rôles dans le soutien au peuple palestinien. ‘’Nous demandons à l'État de continuer dans ce sens-là. Nous lui demandons d’user de la diplomatie pour trouver une solution pacifique à cette guerre qui risque de prendre des proportions plus inquiétantes et non prévues’’.

Pour l’organisation musulmane, ‘’le Sénégal doit prendre les devants et jouer le rôle qu’il a toujours joué depuis Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade dans le soutien au peuple palestinien’’. Autrement, il faut que ‘’l’État prenne ses responsabilités pour amener l’État d’Israël à entrevoir une solution pacifique à cette crise qui a fini de prendre une tournure qui inquiète le monde musulman et qui a fait plus de 10 000 morts constitués essentiellement de civils dont quatre mille femmes et plus de deux mille enfants’’.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)