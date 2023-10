La rencontre politique convoquée, hier, dans la capitale méridionale du pays, par Abdoulaye Baldé, délégué régional du parrainage de BBY en Casamance, consacre le lancement officiel du processus électoral en vue de la Présidentielle de février 2024.

Ils sont venus des départements de Bignona, d’Oussouye et de Ziguinchor pour prendre part à la rencontre convoquée par le délégué régional désigné par Benno Bokk Yaakaar pour conduire les opérations de parrainage dans la région de Ziguinchor. Ils, ce sont les responsables de parti, de mouvement politique et des militants de la mouvance présidentielle qui se sont retrouvés, hier, à Ziguinchor pour la répartition des quotas des fiches de parrainage. À l’unisson, ces derniers ont tous, non seulement réaffirmé leur encrage à la coalition au pouvoir, mais ont surtout dit leur détermination et leur engagement farouche à accompagner le candidat de la coalition BBY, le Premier ministre Amadou Ba.

Procédant à la répartition des fiches de parrainage, Bignona, qui est le plus grand département de la région avec plus de 132 000 électeurs, a reçu 5 000 fiches pour un nombre de parrains estimé à 50 038. Le département de Ziguinchor vient en deuxième position, avec 128 305 électeurs. Il a reçu 4 800 fiches pour un objectif de 48 498 parrainages. Enfin, Oussouye, dont les électeurs ne dépassent guère le nombre de 31 600. Un quota de 4 800 fiches lui est délivré pour l’enrôlement de 12 064 parrains.

À la fin du processus, la région de Ziguinchor ambitionne d’inscrire au moins 75 000 parrains : l’objectif qui lui a été fixé. À l’occasion, le délégué régional du parrainage, l’ancien maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, a indiqué que seul le travail d’équipe doit guider ce processus de parrainage. ‘’Il s’agit d’une mission commune. Nous avons la lourde tâche d’engranger des résultats probants et communs’’, a fait savoir le patron de l’Union des centristes du Sénégal (UCS).

Pour Abdoulaye Baldé, le processus devant faire gagner leur candidat au soir du scrutin présidentiel de février prochain a démarré hier.

À l’en croire, le lancement de la campagne de parrainage a, par ailleurs, comme objectif le démarrage de la remobilisation et de l’animation de BBY à la base. ‘’Durant ce processus de parrainage, nous allons faire des descentes au niveau des départements, dans le cadre de la mise en œuvre du concept ‘Un département, un weekend’, pour que notre candidat et BBY sortent vainqueurs de l’élection présidentielle qui se profile à l’horizon’’.