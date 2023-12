En 19 ans de carrière, Ibrahima Loucart alias ‘’Carlou D’’ s’est distingué parmi les artistes les plus talentueux de la scène musicale sénégalaise. L’artiste ne cesse de ravir ses fans et les mélomanes. Le ‘’Baye Fall’’ de la musique sénégalaise va encore faire parler de lui avec son huitième album ‘’Higher’’ qui a été arrangé par le compositeur Hakim Abdoul Samad. L’opus comporte huit titres : ‘’Higher’’, ‘’Il a fallu’’, ‘’La vie en rose’’, ‘’Yew la’’, ‘’Fougnou diare’’, ‘’One love’’, ‘’Jam mo gueun ay’’ et ‘’Gueum guiss’’.

Ce dernier morceau, renseigne l’artiste, est son coup de cœur, car c’est un message pour ses défunts parents.

Hier, en conférence de presse, Carlou D est revenu sur le titre de l’album, ‘’Higher’’. Selon ses explications, c’est une réponse à ses fans qui demandaient sans cesse la sortie de l’album empêchée par la pandémie de la Covid-19. ‘’Avec ’Higher’, dit-il, j’ai voulu partager cette histoire vécue, il y a trois à quatre ans. De 2020 à 2023, c’était un moment très spécial de ma vie. Cela a donné plein de choses en termes de maturité, de spirituel et de vie de famille aussi. J’ai bougé pour rester avec ma famille, apprendre à vivre avec eux. La réponse est devant nous.’’ Il ajoute : ‘’Tout est social dans ce qu’on dit. On parle, des fois d’amour, de solidarité, de ce l’on vit au quotidien.’’

Dans cet album, le chanteur utilise de l’acoustique, de l’afrobeat ; il y a aussi une diversité linguistique qui, d’après Carlou D, permet de toucher le maximum de public. ‘’C’est important de parler des langues pour toucher le maximum de public. Des fois, il faut penser aux autres. On bouge beaucoup. Quand j’ai un album de 10 ou 15 titres, je compose un ou deux chansons en français et en anglais pour parler au monde entier. C’est quand même bien de penser à eux aussi’’, avance l’artiste.

Toutefois, le ‘’Baye Fall’’ de la musique sénégalaise ne compte pas en rester là, car en 2024, il sortira un autre album intitulé ‘’Sixième sens’’, en collaboration avec le compositeur de jazz français Fabrice Devienne.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)