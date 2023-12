La énième loi (plus de 31 depuis 1988) sur l’immigration vient d’être adoptée en France. Il n’y a point eu cette fois besoin du 49.3 pour la faire voter. Le parti fasciste plus la droite et l es députés macronistes l’ont fait adopter. C’est la suite logique progressive d’un consensus anti-immigré négrophobe, arabophobe et islamophobe qui vient d’être étendu des sans-papiers, aux immigrés réguliers et aux français dont les origines proviennent d’Afrique, notamment des ex-colonies de l’empire colonial.