C'est un discours particulier. Le dernier du président de la République Macky Sall. A la Nation sénégalaise, il exprime sa reconnaissance et sa gratitude pour la confiance deux fois renouvelée. « Quand je sollicitais vos suffrages en février 2012, je n’avais plus aucun mandat électif. Par deux fois et à une majorité confortable, vous m’avez investi de votre confiance. C’est un honneur suprême en démocratie.

Cet honneur, je l’ai toujours considéré non comme une source de privilèges, mais comme une éminente responsabilité et un devoir sacré d’être à votre service, de travailler jour et nuit pour mériter votre confiance. »

Tout en reconnaissant que l'œuvre humaine ne peut être faite, le chef de l'Etat qui est largement revenu sur son bilan a estimé que le Sénégal qu'il laisse en 2024 est sans commune mesure avec le Sénégal dont il avait pris les rênes en 2012. « Je suis fier d’avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire ; un legs qui témoignera pour nous demain », a insisté le Président Sall qui ajoute à l'intention des Sénégalais «En allant à votre rencontre, j’ai appris à mieux connaitre et mieux aimer notre pays, d’un amour inconditionnel et inépuisable. Voilà pourquoi je ferai de sorte que l’élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule, comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d’organisation. »

Tout en promettant des élections transparence, le chef de l'Etat sortant a aussi invité les différents candidats « à œuvrer dans le même esprit. Tous, ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair-play », prêche le successeur du président Abdoulaye Wade qui transmettra le pouvoir le 2 avril prochain.