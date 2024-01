Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), réputé pour sa structure et son organisation, a franchi avec succès l'étape cruciale du parrainage pour l’élection présidentielle de 2024. Aliou Mamadou Dia a obtenu la validation de 47 383 parrainages. "Parrainage validé ! À tous mes concitoyens d’ici et de la diaspora, je dis merci ! Ensemble, on gagne !", a réagi le candidat du PUR sur sa page Facebook.

Il est important de rappeler que la présentation des candidats au Conseil Constitutionnel pour le parrainage vise à vérifier la validité des signatures et à assurer la conformité aux exigences légales. C'est une étape incontournable pour tous les partis politiques souhaitant présenter un candidat à la plus haute fonction du pays.