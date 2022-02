Dans un document de 79 pages, la coordination de l’opposition de Pikine détaille la fraude qui lui a fait perdre la mairie de commune de Pikine-Nord et celle de la ville, lors des élections locales. Elle y fait cas de huit irrégularités ‘’grotesques’’, dans quatre communes, qui leur ont fait perdre 12 943 voix. Pour faire face, elle compte battre le macadam, ce vendredi, pour faire respecter le choix des Pikinois.

A Pikine, la lutte a été âpre, pendant la campagne électorale et lors du vote. Elle a pris une tournure judiciaire, avec la saisine de la Cour d’appel par la grande coalition Wallu qui conteste la victoire de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Pikine où l’opposition a été déclarée vaincue dans sept des douze communes. Elle va prendre une tournure politique, avec le plan d’action de la coordination de l’opposition de Pikine, composée des coalitions Wallu Sénégal, Défar Sa Gokh, Yewwi Askan Wi et Réewum Ngor, dévoilé hier.

En plus d’investir le terrain et les médias pour se faire entendre, la coordination appelle à une grande marche, ce vendredi. L’objectif est d’exiger le respect de suffrage universel des Pikinois, exprimé lors des élections locales, et de dénoncer les nombreuses irrégularités notées. Les opposants ont envoyé dans ce sens une déclaration de marche au préfet.

En effet, le candidat de la grande coalition Wallu Sénégal indique qu’ils ont toutes les preuves qui font d’eux les gagnants de l’élection pour le contrôle de la ville de Pikine et de la commune de Pikine-Nord. Leurs arguments sont résumés dans un document de 79 pages dénommé : ‘’Les preuves irréfutables de la tentative de hold-up électoral de Macky Sall et de son oncle Abdoulaye Thimbo pour la mairie de ville de Pikine et la commune de Pikine-Nord’’.

Ainsi, poursuit Dr Cheikh Dieng, qui faisait face à la presse hier, ils ont décelé huit irrégularités dans les procès-verbaux (PV) des dernières Locales. Elles ont été faites, selon lui, par la Commission départementale de recensement des votes.

Il s’agira, selon Dr Dieng, sur la base des PV collectés dans les bureaux de vote, de montrer les preuves irréfutables d’un hold-up au profit d’Abdoulaye Thimbo, en instrumentalisant l’ensemble de la chaine de collecte de recensement et de proclamation des résultats du scrutin. Les manœuvres, poursuit-il, ont permis d’inverser la victoire de Wallu acquise dans les urnes au profit de Benno Bokk Yaakaar. L’ancien maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao explique que plusieurs fraudes techniques électorales ont été déployées dont l’addition aura permis d’inverser les résultats des scrutins. Les irrégularités portent sur un nombre de suffrage total de 12 943 voix qui ont fait l’objet de la saisine de la Cour d’appel.

Etayant la fraude, Cheikh Dieng fait cas des PV qui ont été frauduleusement majorés par la Commission départementale de recensement des votes et des présidents des bureaux de vote. Le fait que, sur certains PV, le cumul des décomptes de voix obtenues par différentes coalitions est différent des suffrages valablement exprimés. Il y a aussi le fait que des coalitions non partantes pour le scrutin ont obtenu des suffrages. C’est par exemple le cas de Yaw qui a obtenu des voix dans certains bureaux de vote, alors que sa liste avait été rejetée et déclarée forclose.

Autre cas de fraude : la question des coalitions, sur la liste de ville, régulièrement partantes et qui n’ont pas été mentionnées et n’ont pas obtenu de score. Des écarts, ajoute Dr Cheikh Dieng, ont été constatés entre le cumul des décomptes des voix obtenues par les coalitions et les suffrages exprimés sur un même PV. La variation de ces écarts est souvent importante et peut atteindre le tiers des votants. Une chose, selon lui, qui entache la sincérité des votes. Il a noté, sur ce point, que les dépouillements ont été effectués par au moins 10 personnes. Donc, il est constant qu’elles ne pouvaient pas se tromper ensemble et en même temps sur la répartition des votes.

Il y a aussi eu la distribution de cartes d’électeur, le jour du vote, dans des concessions privées, par des responsables de l’APR à leurs militants. Sur ce point, Dr Dieng a avancé que deux points de distribution de cartes ont été démantelés par l’opposition, avec l’appui de la police. C’était au centre Khalifa Ababacar Sy de la commune de Djiddah Thiaroye Kao où des cartes d’électeur non retirées ont fait l’objet de distribution dans une concession privée.

A Pikine-Nord, poursuit-il, il a été constaté la distribution de cartes à grande échelle aux militants de BBY, pour voter moyennant une prime de 5 000 à 10 000 F CFA.

Pour terminer avec les irrégularités, Dr Dieng a parlé des défauts de transmission des PV par les présidents des bureaux de vote. En effet, explique-t-il, ni la CDRV ni la Commission électorale départementale des élections (Ceda) ne disposaient de 10 PV qui manquaient à l’appel. Parmi ces 10 PV, cinq ont finalement fait l’objet d’annulation, parce qu’introuvables. Les cinq autres ont été comptabilisés, grâce aux mandataires de Wallu qui les ont remis à la commission de recensement.

‘’Bien entendu, on ne pourra jamais qualifier le nombre de votants frauduleux. Mais ces quelques témoignages authentifiés par exploit d’officier de justice, renseignent amplement sur la nature de la fraude électorale et le manque de vergogne de leurs commanditaires. Des poursuites judiciaires seront enclenchées contre le président de la commission de distribution des cartes d’électeur autour de telles fraudes. Le candidat de BBY à Pikine-Nord, en la personne d’Amadou Diarra, aussi, va recevoir sa plainte pour faux et usage de faux. Les communes de Pikine-Est, Pikine-Nord, Dalifort et Mbao sont celles où nous avons noté plus d’irrégularités’’, s’insurge le maire sortant de Djiddah Thiaroye Kao.

‘’Abdoulaye Thimbo a été reçu à deux reprises au palais, 48 heures avant les élections’’

En outre, il a expliqué qu’il s’agit d’un hold-up piloté depuis la présidence de la République. Dans ce sens, poursuit-il, Abdoulaye Thimbo a été reçu à deux reprises au palais, 48 heures avant les élections. ‘’Ces rencontres ont eu pour finalité de mettre en place un complot pour un hold-up électoral à la ville de Pikine, suite à tous les sondages effectués sur la période qui étaient défavorables à la coalition BBY. Elles ont été pilotées par Mahmoud Saleh. Ils ont aussi utilisé l’autorité administrative, afin de permettre aux responsables de mettre leurs militants et sympathisants dans les postes de président dans les centres de vote’’.

‘’Ils ont aussi, ajoute Cheikh Dieng, infiltré la Commission départementale de recensement des votes. La démarche déclinée et entamée, le premier jour, par le président de la commission départementale, a été abandonnée par la suite et deux sous-commissions ont été mises en place. C’est ainsi que la Sous-Commission de recensement des votes pour la ville de Pikine a échappé à la supervision et au contrôle du président de la commission départementale qui doit se contenter de la sous-commission pour les recensements des communes’’, détaille Dr Cheikh Dieng.

Malgré tout, dit-il, le complot a été un échec, grâce à la volonté divine et à ‘’l’amateurisme’’ de leurs hommes de terrain que sont certains présidents de bureau de vote qui ont montré toutes leurs limites, à travers ces irrégularités ‘’grotesques’’.

A cela s’ajoute, selon lui, la détermination des responsables de la coalition Wallu de Pikine et le soutien de tous les segments de la société civile qui ont compris ‘’ce hold-up électoral et très tôt ont alerté’’.

CHEIKH THIAM