En l’absence d’Aliou Cissé et ses joueurs de l’équipe A du Sénégal, les protégés du duo Malick Daf-Pape Thiaw vont tenter de boucler les éliminatoires de la Can-2023 par une victoire contre le Rwanda, ce samedi à Kigali, en match comptant pour la 6e journée et dernière journée du groupe L.

C’est le dernier acte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire-2023. Le Sénégal va aborder cette 6e journée en étant déjà qualifié et assuré de terminer à la première place du groupe L, avec 13 pts. Même si le suspense des qualifications a été levé depuis la 4e journée, le ‘’résultat est important’’, comme indiqué par le directeur technique national. Tenus en échec par le Bénin (1-1) lors de la 5e journée, les Lions doivent s’imposer, ce samedi à Kigali, contre le Rwanda, pour finir en beauté.

C’est une équipe du Sénégal mixte composée des U20 et des Lions locaux coachés par Malick Daf et Pape Thiaw, qui va se présenter au stade Huye pour finir le job. ‘’On a senti l’implication de tout le monde, avec de jeunes joueurs déterminés à aller faire un bon résultat. On a de bons jeunes joueurs’’, a assuré Daf. Pour lui, ‘’tous les joueurs sont super motivés à faire le match qu’il faut’’.

Dans cette sélection, il y des champions d’Afrique juniors et des champions d’Afrique du Chan qui ont un bon vécu en compétitions internationales. Cette connaissance du haut niveau, en plus du talent, leur sera d’un grand apport pour atteindre l’objectif.

En face, il y a aura une équipe du Rwanda (2 pts) certes éliminée, mais déterminée. Derniers de la poule L, avec trois défaites et deux nuls, les Amavubi espèrent communier avec leurs supporters en leur offrant la victoire. Après la décision des fédéraux de ne pas déplacer la bande à Sadio Mané à Kigali, il n’est pas question pour les Rwandais de subir un autre affront en se faisant battre à domicile par une équipe A’ du Sénégal.

Test d’entrée en équipe A

En plus d’être tenu par le résultat, les protégés de Malick Daf ont une occasion à saisir pour tenter de convaincre Aliou Cissé. D’ailleurs, ce dernier, en conférence de presse de la publication de la liste contre l’Algérie, a parlé d’‘’opportunité’’ pour ces joueurs. ‘’Aujourd’hui, on a la possibilité de se qualifier au bout de quatre journées. Et cela nous permet d’avoir deux journées où l’on sera dans la préparation, mais aussi d’ouvrir cette équipe à ce réservoir de joueurs sénégalais que je ne peux pas tous appelés en équipe nationale A, mais leur donner la possibilité de les voir’’, a expliqué Cissé, confirmé par le directeur technique national. ‘’La raison principale, c’est que notre politique de progression de nos joueurs et de leur préparation à la compétition est importante. On a beaucoup de joueurs qui frappent à la porte de l’équipe nationale. Aliou ne peut pas convoquer 60 joueurs’’, a insisté Mayacine Mar.

Selon Malick Daf, ces joueurs sont le futur de l’équipe nationale A. ‘’On a de bons jeunes joueurs et je pense qu’on aura besoin d’eux dans l’avenir. Ils ont la chance de jouer ce match. C’est une chance qu’il faut saisir. Il y a un bon vivier qui va pousser et qui va arriver’’, a dit le sélectionneur national champion d’Afrique U20.

A l’en croire, cette rencontre constitue ‘’une source de motivation pour les jeunes joueurs qui toquent à la porte de l’équipe A’’.