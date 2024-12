Les Lions locaux, vainqueurs du Championnat d’Afrique des nations 2022, vont entrer en lice pour les éliminatoires de la prochaine édition. Ils vont affronter les Lone Stars du Liberia, le dimanche 22 décembre, à Monrovia, pour le compte de la première manche.

Le chemin vers le Championnat d’Afrique des nations 2025 va démarrer dimanche prochain pour l’équipe nationale locale face au Liberia. Le sélectionneur national Souleymane Diallo a fait appel à 21 joueurs pour disputer le deuxième tour aller des qualifications au Stadium SKD. Tombeurs de la Sierra Leone au tour précédent, les Lone Stars vont devoir se frotter aux champions en titre pour espérer un ticket pour le Chan-2025. Le Sénégal, dirigé par l’actuel sélectionneur des Lions A, avait remporté son premier titre dans cette compétition. Les Lions locaux avaient battu aux tirs au but les Fennecs d’Algérie (0-0 ; 4-5). Pour cette édition, ils vont devoir compter sur un nouveau groupe pour entamer la défense de leur titre.

Souleymane Diallo a eu droit à plusieurs mois de tests et de regroupements pour établir sa liste.

Absence d’un cadre dans les cages

Le technicien sénégalais a concocté un groupe homogène composé des joueurs les plus en forme du championnat local et qui mélange jeunesse et expérience. Malheureusement, au poste de gardien de but, coach Diallo devra se passer du dernier rempart du Jaraaf Cheikh Lo Ndoye. Le portier de 32 ans, présent lors des derniers regroupements avec les Lions locaux, est zappé au bénéfice de ceux de Teungueth FC Marc Phillips Diouf, de l’AS Pikine Amar Fall et de la Linguère de Saint-Louis Pape Abdoulaye Dieng. Champion du Sénégal en titre et parmi les meilleures défenses de Ligue 1 sénégalaise (6 buts encaissés en 8 matches), Marc Diouf est parti pour occuper les buts des Lions locaux.

Devant les gardiens de but, Souleymane Diallo a fait confiance à six défenseurs. Baye Assane Ciss et Joseph Layousse Samb de TFC sont accompagnés de Mamadou Touré de l’Ajel de Rufisque, d’Ousmane Konaté de l’AS Douanes, de Modou Sèye Ndiaye de l’AS Pikine et du champion d’Afrique U17 Serigne Fallou Diouf. Unique joueur de Ligue 2, Ousmane Konaté doit sa place à la solide défense des Douaniers. Patron de la meilleure défense de deuxième division avec seulement trois buts encaissés en huit rencontres, Konaté a dû se faire une place sur les dernières semaines. Le défenseur de Génération Foot, Serigne Fallou Diouf, est le plus jeune de ce groupe. Transféré à l’Atalanta Bergame (il rejoindra le club à sa majorité), le champion d’Afrique U17 aura son mot à dire. Les Lions seront privés du latéral droit du Jaraaf, récemment convoqué avec l’équipe nationale A, Abdou Aziz Ndiaye. Le joueur est actuellement en France pour subir des tests à Strasbourg.

Un vainqueur du Chan dans la place

Dans l’entrejeu, l’ancien coach de Teungueth FC va se reposer sur le meilleur buteur et vainqueur du dernier tournoi Ufoa-A U20, Cheikh Tidiane Thiam (Oslo FA), de Serigne Moctar Koité, seul vainqueur du dernier Chan, encore présent dans cette sélection (Jaraaf), de Makha Ben Ahmad Ba (Jaraaf), de Seydou Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur) et d’Issa Kane (Casa Sports).

Auteur d’un très bon début de saison avec l’Académie d’Oslo, Cheikh Thiam continue sur la même lancée que lors du tournoi de l’UFOA. Milieu box-to-box, le milieu de terrain apportera ses qualités en transition et sa technique. Arrivé cette saison chez les représentants du Sénégal à la Coupe Caf, Makha s’est vite installé dans l’entrejeu des Médinois. Il est parmi les rares satisfactions de l’équipe en Coupe de la Confédération.

Vainqueur du Chan en étant peu utilisé avec une seule titularisation (en finale), Moctar Koité a son rôle à jouer dans une position haute de l’entrejeu.

Le secteur offensif sera alimenté par les Africains du Jaraaf Ababacar Sarr et Almamy Mathew Fall. Ils seront épaulés par Oumar Ba de l’US Gorée, Moustapha Fané du Guédiawaye FC, Ibrahima Dieng Pauleta de l’AS Pikine, Mamadou Joe Soumaré de Dakar Sacré-Cœur et Seydina Mandione Mbaye de l’Ajel de Rufisque. Meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière et actuel meilleur buteur de Ligue 1, Almamy Fall marche sur l’eau et est prêt à faire du Liberia sa prochaine victime. Brillant lors du tournoi Ufoa-A U20, Ibrahima Dieng est l’élément offensif majeur d’une équipe de l’AS Pikine qui tarde à décoller.

Les locaux vont aussi être privés du buteur de l’US Gorée Ibrahima Seck, parti pour un test à l’étranger.

‘’Nous allons nous focaliser sur nos atouts’’

Déjà présente à Monrovia, l’équipe nationale du Sénégal A’ va faire face à une équipe du Liberia qui a éliminé la Sierra Leone au premier tour des qualifications. Après une victoire à l’aller, à l’extérieur, sur le score de 2 buts à 1, les Libériens ont fait match nul à domicile (1-1). Ils vont affronter le Sénégal comme en 2022 pour ce deuxième tour.

“On a une petite idée de l’adversaire. Hormis le déplacement que j’ai effectué au Liberia pour suivre leur match, on est en train de travailler sur les vidéos. Nous avons analysé leur organisation défensive et, vendredi, nous allons nous concentrer sur leur animation offensive’’, a déclaré Souleymane Diallo au micro de Wiwsport.

Les Lions locaux et leur coach s’affairent sur les derniers réglages avant dimanche. ‘’Nous allons nous focaliser sur nos atouts et exploiter les faiblesses de l’adversaire’’, affirme-t-il. Le match retour va se jouer le samedi 28 décembre au stade Abdoulaye Wade. Le vainqueur de cette double confrontation va décrocher son ticket pour le Chan-2025.

MAMADOU KANE