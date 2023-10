L’Espagne est difficilement venue à bout de l’Ecosse 2-0 et peut toujours rêver de la première place de sa poule. Elle devra pour cela l’emporter face à la Norvège dans trois jours, qui s’est également largement imposée à Chypre 4-0.

C’était le coup d’envoi ce soir de cette 7e journée des qualifications pour l’Euro 2024. En attendant le match de l’équipe de France aux Pays-Bas demain soir, et peut-être même la qualification, l’Espagne recevait l’Écosse à Séville. La mission s’annonçait simple sur le papier pour les hommes de De la Fuente, il fallait l’emporter pour recoller à son adversaire du jour (6 points d’avance au coup d’envoi) et surtout l’empêcher de se qualifier pour l’Euro. Car en cas de match nul, les Écossais validaient leur ticket pour l’Allemagne 2024 sans regarder le résultat de l’autre match de la poule, le déplacement de la Norvège à Chypre.

La Roja ne se posait donc pas de question au moment de démarrer la rencontre. Elle a même failli marquer dès la 1ère minute mais Morata se manquait face à Gunn. Une ouverture du score qui aurait été la bienvenue car rapidement, l’attaque se brisait par vague sur la défense. Les centres ne donnaient rien, la large possession du ballon (73% après 20 minutes) non plus. Il y avait simplement cette incursion d’Oyarzabal dans la surface où sa frappe contrée par un défenseur finissait dans les pieds de Merino, qui voyait son tir finir sur le poteau (33e). C’est quand même trop peu face à de solides Écossais. De La Fuente le comprenait.

La Norvège s’offre une finale contre l’Espagne

Baldé et Oyarzabal cédaient leur place à Francisco Garcia et Bryan Zaragoza et la différence se faisait rapidement sentir, notamment grâce aux dribbles de l’ailier de Grenade. C’est pourtant la Tartan Army qui pensait ouvrir le score et de quelle manière : un coup-franc en angle fermé de McTominay en pleine lucarne (60e). Seulement la VAR y mettait du sien et faisait annuler ce but splendide (faute sur le gardien ?, hors-jeu ?). La Roja s’en sortait très bien et finissait par faire sauter le verrou adverse grâce à cette belle tête plongeante de Morata sur ce centre de Jesus Navas (1-0, 73e). Une glissade d’Hickey permettait même quelques instants plus tard à l’Espagne de faire le break avec Sancet (2-0, 86e).

Il faudra donc disputer une sorte de finale avant l’heure en Norvège dans trois jours. Mal en point depuis le début de ces qualifications, la formation d’Erling Haaland s’est offerte un sursis grâce à son large succès à Chypre 4-0. Sorloth (33e), un doublé du Cyborg de City (63e, 72e) et un dernier but de Aursnes (81e) auront suffi pour rester deux points derrière l’Espagne au classement. Dans les autres matchs de la soirée, la Turquie est allée s’imposer en Croatie 1-0 dans le groupe D et prend la tête. Dans la poule E, l’Albanie n’a fait qu’une bouchée de la République Tchèque 3-0, et conforte son fauteuil de leader, pendant que la Pologne l’emporte aux Iles Féroé 2-0.

