Tout un programme est ficelé pour célébrer les 56 ans du Théâtre national Daniel Sorano. Le directeur général, Abdoulaye Koundoul, en a présenté les grandes lignes samedi dernier.

Sorano renaît ! Nul n’en doute. Il enchaine les projets, les uns plus intéressants que les autres. Samedi dernier, le directeur général, Abdoulaye Koundoul, a présenté leur nouveau programme ‘’Jaar Jaar ak Jalooré (3J)’’. Il s’articule autour de la célébration du 56e anniversaire du Théâtre national Daniel Sorano.

D’ailleurs, le lancement des activités autour de cet anniversaire s’est tenu le 17 juillet. Une date symbolique. En effet, le Théâtre Sorano a été inauguré le 17 juillet 1965 par le président Léopold Sédar Senghor. L’agenda de commémoration est ficelé suivant l’expérience du théâtre et le besoin exprimé par le grand public pour proposer un programme en équation avec l’ère du temps, d’après M. Koundoul. ‘’Le programme (3J) retrace le parcours et de dire en 2021 quel doit être la nouvelle trajectoire‘’, a-t-il déclaré.

Pour le lancement de cet important programme, il était initialement prévu une conférence publique. Mais avec la crise sanitaire actuelle qui s’est exacerbée à cause du variant Delta, il a été reporté. A la place, le directeur général a juste présenté le programme prévu et les partenaires devant y intervenir. Ainsi, sont mis à contribution Musik Bi qui permettra de faire parvenir le programme au plus large public ainsi que la Concorde Guinée-Sénégal. Aussi, il y a la Direction de la cinématographie qui utilisera l’écran de Sorano pour montrer ‘’de grands films sénégalais, africains et du monde’’, tel qu’annoncé par le directeur de la Cinématographie national, Germain Coly.

Sorano étant un patrimoine, comme l’a rappelé un autre des soutiens, Dr Ibrahima Wane, le TND a tendu la main au musée Théodore Monod de l’Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan). ‘’Tous ces murs nous parlent. Cette scène et ces sièges ont des choses à nous raconter’’, a dit d’ailleurs le conservateur de ce musée, El Hadj Malick Ndiaye. Pour lui, il y a mille et une merveilles à exploiter et montrer au monde dans cet espace qu’est Sorano.

Dans ce programme bien ambitieux, une belle part est réservée aux enfants. Des cours de danse et de musique leur seront donnés. La directrice artistique de l’association Artea, Marianne Niox, annonce que ce ne sera pas que de l’éducation artistique. Cela va au-delà.

Tout un programme est ainsi annoncé et va se dérouler tout au long de la prochaine saison artistique. Cette dernière débute en septembre prochain. En attendant, le samedi 31 juillet, en guise de ‘’Ndeweneul’’, il est prévu une soirée fusion avec des compagnies du TND.

Aida Diène