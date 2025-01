Ce samedi, sur l’esplanade du Grand Théâtre de Dakar, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Youssou Ndour a, une nouvelle fois, gâté ses fans. Il y avait de l’ambiance, du spectacle, de la bonne musique et des surprises. Parmi celles-ci, on peut citer Waly Ballago Seck et Souleymane Faye.