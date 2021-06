Modou Mamoune Amar encourt six mois d’emprisonnement ferme. Il est attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, par Serigne Modou Khabane Guèye, pour abus de confiance portant sur 70 millions de francs CFA.

Modou Mamoune Amar a comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour abus de confiance portant sur plusieurs opérations, dont le montant du préjudice s’élève à 70 millions de francs CFA. Au parloir, le plaignant Serigne Modou Khabane Guèye est largement revenu sur les faits. Selon lui, le prévenu était son homme de confiance. Il explique qu’il a commencé à travailler pour lui, en tant que chauffeur, avant devenir son courtier.

Mais, dit-il, au bout de quelques temps, Mamoune, qui était sérieux, a commencé à changer. En effet, renseigne-t-il, celui-ci a commencé ses magouilles avec le paiement de la location de leur entrepôt qui se trouve au Cices. A l’en croire, il avait remis le paiement de trois mensualités à Mamoune qui s’est limité à ne payer que les deux mois. Le troisième mois, il a remis au bailleur un chèque qu’il avait frauduleusement détaché de son chéquier et a encaissé un million 250 mille francs CFA.

La partie civile raconte également que son bras droit, à qui il avait chargé de vendre certains véhicules, a cédé au chanteur Waly Seck une voiture de marque Ford Torus à 6 millions de francs CFA. Mais, souligne-t-il, il n’a encaissé que le montant de 5 millions de francs CFA, alors que le musicien lui aurait payé la totalité. Ne s’arrêtant pas là, le comparant, poursuit Modou Mamoune a, sans son autorisation, bazardé son véhicule Chevrolet Équinoxe à 2 millions de francs CFA, alors que le prix du véhicule est estimé à 6 millions de francs CFA.

Et pour boucler la boucle, Mamoune qui était chargeait de veiller sur l’entrepôt de riz de son boss, a vendu, encore sans l’autorisation de la partie civile, 255 tonnes de riz au nommé Alioune Penda Diouf.

Mais, précise-t-il, quand il a appris ce fait, il a réclamé l’argent de la vente. Sur ces entrefaites, dit-il, Alioune Penda Diouf a remis à Modou Mamoune Amar un chèque de 15 millions. Mais ce dernier lui a fait croire qu’il ne pouvait pas retirer l’argent, car le compte du client ne disposait pas de cette somme.

Il indique, par ailleurs, que c’est lors de son voyage aux États-Unis qu’il a encaissé l’argent. « J’étais à Dubaï. J’ai appelé le client pour lui réclamer mon argent. Là, j’ai appris que celui-ci avait presque tout payé. En effet, il m’a appris qu’il ne me devait que le montant d’un million 300 mille francs CFA sur les 63 millions qu’il me devait », explique Serigne Modou Khabane Gueye.

La Chevrolet vendu à Wally Seck

Accusations que Modou Mamoune Amar a contesté. D’après lui, le client Alioune Penda Diouf n’a pas payé les 255 tonnes de riz. Mieux, il soutient que celui-ci l’a drogué dans son bureau, afin qu’il signe le bon d’enlèvement. Ce que le témoin Alioune Penda Diouf a battu en brèche. Brandissant le bon d’enlèvement qu’il dit avoir été rempli par son assistante, il assure qu’il a honoré sa dette. Se montrant plus précis, il fulmine avoir une fois remis, à Touba, la somme de 10 millions de francs CFA au prévenu, en guise de paiement, en sus du chèque de 15 millions de francs CFA.

Par ailleurs, s’agissant du véhicule que Mamoune a vendu au chanteur Waly Seck, il déclare avoir remis la totalité de l’argent de la vente à la partie civile. Pour ce qui est de la Chevrolet Équinoxe, Mamoune raconte qu’il a reçu mandat du plaignant de la vendre. Sur la destination de l’argent de la vente, il affirme qu’il a payé les dettes de son patron avec cet argent.

Malgré ses dénégations, l’avocate de la partie civile, qui a fustigé la mauvaise foi du prévenu, a réclamé la somme de 80 millions de francs CFA pour dédommager son client. Quant à la représentante du ministère public, pour qui les faits ne souffrent d’aucun doute, elle a requis 6 mois d’emprisonnement ferme contre Modou Mamoune Amar.

A son tour, Me Abdoulaye Tall a sollicité la relaxe pure et simple de client. Selon la robe noire, les faits ne sont pas constants. A son avis, c’est le témoin qui n’a pas encore payé sa dette. « En réalité, la partie civile soupçonne une association de malfaiteurs pour ne pas payer la créance. Il n’y a pas d’abus de confiance, car le client n’a pas encore payé. On ne peut pas se baser sur la décharge du témoin. Le bon d’enlèvement ne doit pas être rempli par l’acheteur. C’est au vendeur de le faire. Et le témoin dit que le bon d’enlèvement a été rempli par le témoin », a plaidé l’avocat.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 8 juin prochain.