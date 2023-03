Pour accélérer l’accès à l’électricité, qui s’établit à près de 60 % en milieu rural, il y a des défis à relever, selon le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies.

Depuis plusieurs décennies, les différentes initiatives conduites ensemble dans les domaines du financement des infrastructures énergétiques, de la promotion des technologies d’énergie renouvelable, du développement de projets d’usages productifs de l’énergie et du renforcement de la gouvernance ont véritablement contribué aux importants résultats atteints par le Sénégal.

Hier, lors de l’atelier de lancement du Programme d’appui au développement de la planification énergétique, le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies a confié que le secteur de l’énergie est le pilier de toutes les transformations nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement socioéconomique. À cet effet, selon Cheikh Niane, le Sénégal a montré une ferme volonté et franchi d’importants pas pour accélérer l’accès à l’électricité, qui s’établit à près de 60 % en milieu rural, renforcer le système d’offre d’électricité avec une capacité totale installée de 1 616,41 MW, dont 30 % d’énergie propre. "Cependant, d’importants défis nous interpellent pour réduire les coûts de l’électricité et atteindre l’accès universel.

Nous entendons les relever avec la mise en œuvre de notre stratégie ‘gas to power’, la poursuite du développement des énergies renouvelables tout en assurant la prise en compte de nos engagements et de notre responsabilité vis-à-vis du climat. Nous sommes, de ce point de vue, fermement engagés en faveur d’une transition énergétique juste et équitable, fondée sur le nécessaire équilibre entre nos besoins légitimes de développement et la préservation de la planète. La prise de décisions est centrale dans le secteur de l’énergie pour satisfaire une demande croissante à moindre coût avec les sources d’énergie et les technologies les plus appropriées et tenant compte des défis climatiques", a indiqué M. Niane.

D’après lui, c’est là que réside toute l’importance de ce programme axé sur la planification énergétique avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) dont l’expertise est avérée dans ce domaine. Il permettra au pays de disposer d’outils nécessaires à l’analyse du système énergétique et à la réalisation d’un plan directeur à long terme.

Cet appui, selon lui, est un maillon important qui s’ajoute aux initiatives de mise en œuvre de la disposition du Code de l’électricité adopté en juillet 2021, relative à la planification intégrée à moindre coût.

‘’Nous voyons ce partenariat comme une opportunité d'afficher les ambitions climatiques’’

Pour la cheffe de la coopération de l’ambassade d’Allemagne au Sénégal, le président de la République du Sénégal a été très clair lorsqu'il soutenait qu'il faut assurer l’accès à l’électricité pour tous à un prix compétitif et en même temps continuer à développer le pays. Pour répondre à ce défi de taille, selon Carla Nickel, le Sénégal avec l’appui de ses partenaires a intensifié ses efforts au cours des dernières années pour la mise en place de mesures contribuant à rendre l’énergie disponible à moindre coût. L'un des résultats de ces efforts a été l'augmentation constante de la production d'énergie renouvelable au cours des dernières années. Jusqu'à ce qu'elles atteignent près de 30 % en 2022.

"La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables devient de plus en plus compétitive. Entre 2010 et 2021, les coûts de production d'électricité des projets photovoltaïques ont baissé de 88 % et ceux des éoliennes d'environ 65 %. Pour le Sénégal, le projet Scaling Solar Sénégal le montre récemment : un kilowattheure produit dans le cadre de ce programme (soutenu par la Banque mondiale), coûte seulement 25 F CFA. En comparaison : en 2020, le prix d'un kilowattheure produit par une centrale d´huile lourde était entre 55 et 95 F CFA, selon la Senelec.

Ça montre que la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables n'est plus depuis longtemps un simple moyen de réduire les gaz à effet de serre. C'est tout simplement un calcul économique coût-avantages ! Mais le processus de calcul n'est pas facile et l'accès à des données et des systèmes éprouvés pour la prise de décision politique est difficile", a-t-elle soutenu.

C'est pourquoi, selon elle, l'Allemagne soutient le Sénégal avec une approche très concrète et très pratique dans la modélisation de différents scénarios énergétiques. D'ici la fin de l'année, un large éventail de scénarios sera développé en collaboration entre le ministère chargé de l'énergie, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et le Programme pour la promotion des énergies durables PED (Giz), pour étudier la combinaison optimale d’investissements dans le secteur de l’électricité sous différentes hypothèses et conditions.

CHEIKH THIAM