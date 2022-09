Les responsables de l’accident mortel à Bargny du 23 août ont été sanctionnés, hier, par le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ousseynou Kassé et Karim Diagne ont écopé respectivement de deux ans, dont deux mois de prison ferme, et de deux ans, dont trois mois d’emprisonnement ferme. Le choc qui est d’une rare violence avait occasionné 18 blessés et 5 morts.

Le 23 août 2022, un violent accident a eu lieu à Bargny. Un camion est entré en collision avec un bus Tata, occasionnant la mort de cinq personnes et faisant 18 blessés. Le conducteur du camion, Ousseynou Kassé, âgé de 19 ans, ne détenait pas de permis de conduire. Mécanicien de son état, il a été jugé hier pour défaut de permis de conduire, homicide involontaire et défaut de maîtrise. Il a comparu en compagnie de son patron Khadim Diagne, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il vient de sortir de coma et porte les stigmates du terrible accident. Il s’est présenté à la barre couvert de bandages, notamment sur la joue droite pour dissimuler les traces de lacérations et sur la main gauche, car ses nerfs ont été atteints.

‘’Je sais conduire, mais je n'ai pas de permis. Je déplaçais le camion, au moment de l'accident. C’est mon patron Khadim qui m’en avait donné l’instruction. C’est un mécanicien qui l’avait amené au garage pour réparation’’, a raconté Ousseynou Kassé qui renseigne s’être réveillé à l’hôpital, après le violent choc. Quant à son patron, il a été pris de panique, lorsqu’il a eu écho de la tragédie. Ainsi, Khadim Diagne est allé se réfugier à Touba, abandonnant son téléphone sur place. Sa cavale a été de courte durée, puisqu’il a été arrêté, les heures qui ont suivi l’accident.

Face aux juges, il a d’abord essayé de nier toute implication dans cette affaire, en balayant d’un revers de main les allégations de son coprevenu. Mais sa mémoire a été vite rafraîchie par la représentante du ministère public qui lui a rappelé les propos qu’il a tenus à l’enquête. Dos au mur, il s’est résigné à reconnaître qu’il a donné l’ordre au jeune mécanicien de déplacer le camion.

Face à ces aveux circonstanciés, le ministère public a soutenu que les faits sont suffisamment caractérisés à l’endroit des prévenus. Il a requis 2 ans dont 6 mois de prison ferme contre Khadim Diagne et 2 ans dont 2 mois ferme contre Ousseynou Kassé. Les avocats des prévenus ont, eux, sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Au terme des plaidoiries, le tribunal a reconnu les prévenus coupables des chefs qui leur sont reprochés. Khadim Diagne a écopé de 2 ans d’emprisonnement, dont 3 mois ferme, et Ousseynou Kassé à 2 ans, dont 2 mois ferme de prison.

