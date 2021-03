Pour accompagner les projets dans le domaine du numérique, la DER et le Ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications ont noué un partenariat doté d’une enveloppe de 15 milliards F CFA.

La Délégation générale à l’entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (DER) et le Ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications (MENT) ont signé, hier, un partenariat, dans le cadre de la revue des institutions publiques en charge du développement de l’économie numérique pour créer des synergies et accélérer la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique SN2025. Ce partenariat, selon le ministre Yakhoba Diatara, a pour objectif de consacrer le développement d’un certain nombre de projets créateurs d’opportunités d’affaires et générateurs de milliers d’emplois dans le numérique. Il donne l’exemple des projets des 11 finalistes du Grand Prix du Président de la République pour l’innovation numérique, le projet Handicap et TIC, le projet de développement de l’entreprenariat numérique féminin, le projet E-startup, le fonds d’appui à l’entreprenariat et à la promotion du numérique, entre autres.

‘’Une enveloppe de 15 milliards est prévue dans ce partenariat pour accompagner les projets dans le domaine du numérique. Nous avons discuté pour que cette enveloppe puisse être bénéfique aux jeunes, de manière beaucoup plus efficace. Il est aussi prévu la mise en place d’équipes mixtes entre les deux entités pour l’accompagnement de ce projet, pour toucher le maximum de jeunes, un peu partout dans le pays. Ils vont être informés, sensibilisés. Il y aura aussi un suivi’’, promet M. Diatara. Selon qui, ce projet se traduira aussi par des résultats probants, en termes de lutte contre l’émigration clandestine, le chômage des jeunes diplômés ; par la création de micro, petites et moyennes entreprises ou industries qui vont tirer vers le haut l’économie sénégalaise.

En effet, poursuit-il, la digitalisation de certains secteurs, tels que l’agriculture, le commerce, la santé, le tourisme et l’éducation, correspond à l’axe 4 de la stratégie SN2025, à savoir “la diffusion du numérique dans les secteurs économiques”. Il prévoit, entre autres objectifs, de créer par an 35 000 emplois directs et de porter à 10% la part du numérique dans le PIB.

Le Délégué général à la DER a, ensuite, fait remarquer que sa structure a des procédures allégées, à travers une dématérialisation des dépôts en ligne au niveau de l’administration territoriale. Papa Amadou Sarr a aussi confié que les dossiers font un mois chez eux pour être financés et ils sont en train d’ouvrir des points services dans les tous départements, dans le souci d’être plus proche des femmes et des jeunes.

‘’Nous avons, en plus des 60 milliards qui ont été investis dans les 14 régions en deux ans, mobilisés 75 milliards F CFA avec la Banque africaine de développement et l’Agence française de développement pour accompagner les jeunes et les femmes sur l’ensemble du territoire national. Avec les nouvelles ressources promues par le Président de la république pour les jeunes et les femmes, dont une bonne partie sera exécutée par nos partenaires et nous-mêmes, nous allons accompagner les jeunes et les femmes sur l’ensemble du territoire, comme le veut le Chef de l’État, sans aucune exception, ni distinction’’, promet M. Sarr.

CHEIKH THIAM