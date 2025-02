Le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN) a procédé, vendredi, à la signature de conventions avec les entreprises bénéficiaires du Programme de mise à niveau globale, du Programme spécifique national et du Provale-CV.

Le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN), qui célèbre sa 20ᵉ année d’appui structuré aux entreprises évoluant dans des secteurs productifs à travers des programmes diversifiés, s'est encore illustré hier. En effet, le BMN a entériné un total de 52 conventions avec des entreprises telles que Delta SA (assainissement), Bokk Diom SARL (agriculture) et BSB SARL (énergies renouvelables), entre autres.

“Cette cérémonie consacre un partenariat entre le Bureau de mise à niveau et 52 entreprises à travers le Sénégal. Ces dernières sont bénéficiaires du Programme spécifique, du Programme national global et du Programme Provale-CV”, a déclaré la directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises, Fatou Dyanna Baldé.

Elle a poursuivi en fournissant les chiffres clés du programme d'appui : “L'accompagnement du BMN sera sans doute déterminant pour la réalisation de leurs projets, leur développement, l’atteinte de nouveaux marchés et, par conséquent, la création de richesse et d’emplois. Ainsi, 4,7 milliards FCFA d'investissements privés seront réalisés et un milliard de primes sera octroyé par le BMN.”

Pour le Secrétaire d'État au Développement des PME-PMI, qui a présidé cette cérémonie de signature en l'absence du ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, il s'agit avant tout de se projeter vers l’avenir. Il a ainsi annoncé que le Bureau de mise à niveau comptait intensifier ses efforts dans les années à venir.

“Dans son Plan stratégique de développement 2025-2029, le BMN ambitionne d’accompagner 3 000 entreprises. Un programme structurant qui devrait générer 50 000 emplois afin de renforcer notre tissu économique, sans oublier l'accompagnement de 100 petites et moyennes entreprises. Pour soutenir cette dynamique, le BMN pourra compter sur des partenaires financiers de premier plan.”

Selon Ibrahima Thiam, cette initiative illustre un engagement fort “à bâtir un écosystème solide pour le développement des PME-PMI, véritable moteur de notre économie.”

Évoquant le programme en cours, le secrétaire d'État a souligné : “L’accompagnement du BMN est un levier stratégique pour renforcer la compétitivité de nos entreprises et leur permettre de s’imposer sur les marchés national et international. Ce programme s’inscrit pleinement dans la dynamique de croissance durable du Sénégal.”

