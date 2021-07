Mouhamed Samb alias ‘’Ameth Thiou’’ et Mouhamed Badiane dit ‘’Emeudi’’ sont dans de beaux draps. Leur embrassade, lors du concert de Waly Seck, le 12 juin dernier, risque de leur coûter six mois d’emprisonnement ferme. Poursuivis pour acte impudique et outrage public aux bonnes mœurs, les deux danseurs ont plaidé non-coupable et ont présenté leurs excuses pour cet acte qu’ils ont assimilé à une comédie. Ils seront édifiés sur leur sort, le 6 juillet prochain.

Pour une embrassade qu’ils qualifient de ‘’comédie’’, les danseurs de Waly Seck, Mouhamed Samb alias ‘’Ameth Thiou’’ et Mouhamed Badiane dit ‘’Emeudi’’, encourent 2 ans de prison dont 6 mois d’emprisonnement ferme. Le duo a comparu hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils ont comparu pour acte impudique et outrage public aux bonnes mœurs.

Les faits se sont déroulés le 12 juin dernier, lors du concert du ‘’Faramaren’’. A la barre, les prévenus, qui séjournent en prison depuis le 28 juin, ont soutenu qu’ils n’ont jamais eu l’intention de heurter les mœurs. ‘’Je demande pardon. On n'a jamais commis un acte contre-nature. C'était juste de la comédie, comme au théâtre…’’, a déclaré Ameth Thiou.

D’après ce dernier qui exerce la danse comme profession depuis 2003, leur geste était juste une ‘’farce comique’’, dixit Ameth. Minimisant la gravité de leur geste, ce dernier martèle : ‘’Cette danse, on l'a faite devant plusieurs personnes, notamment des présidents de la République.’’ Son co-prévenu Emeudi Badiane de renchérir : ‘’On a eu à le faire sur beaucoup de scènes, à l'époque de Thione Seck. Ce n'était qu'une simulation. Je regrette et nous demandons pardon.’’

Selon le substitut du procureur de la République, les faits sont incontestables. ‘’Ils avaient reconnu s'être embrassés devant les enquêteurs. Les images sont là et elles ont fait le tour du monde. J'ai vu hier sur le net 180 mille vus pour un public jeune, en plus dans un contexte particulier où on parle de la lutte contre l'homosexualité’’, s’est offusqué le représentant du ministère public qui a requis 2 ans d’emprisonnement dont six mois ferme.

‘’C'est un acte gravissime et qui porte atteinte à l'honneur de ce pays. Et sur cette terre bénie, nous n'entendons pas accepter de tels faits’’, a-t-il conclu.

Les avocats de la défense, dans leurs plaidoiries, ont sollicité la relaxe des prévenus, au bénéfice du doute. ‘’Si on écarte cette forte dose d'exagération, on constate qu'ils ne méritaient même pas le mandat de dépôt. C'était juste pour faire rire. C'est un dossier qui a été outrageusement exagéré et il faut le ramener à ses justes proportions’’, a plaidé Me Abdoulaye Tall.

Son collègue Abou Dialy Kane de demander au parquet où est-ce qu’il se trouvait, lorsque Gris Bordeaux embrassait Bombardier ? Et les images sont là, sur le net. Pourquoi ces faits provoquent un tollé ?’’, s’est interrogé l’avocat. ‘’Nous sommes dans un pays paradoxal. Ma conviction, c'est que c'est un geste déplacé et inutile, surtout dans un contexte où plusieurs citoyens sont indexés de manière négative. Ce geste a été fait dans une hystérie collective. Ils ne constituent pas un danger pour la société et personne ne peut soutenir qu'ils pervertissent la jeunesse’’, a poursuivi Me Kane.

Au terme de sa plaidoirie, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue le 6 juillet prochain.