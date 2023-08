Dans un communiqué largement partagé hier, le Bureau des relations publiques de la police a informé de l’arrestation d’un groupe de plus d’une dizaine de personnes qui allait perpétrer des actes terroristes à Dakar.

‘’Ce vendredi 9 août 2023, la Sûreté urbaine, exploitant une information relative au fait qu'un dénommé Cheikh Diouf avait confectionné des herses pour préparer des actes terroristes à Dakar. Ce même jour, il a quitté Kaolack à bord d'une moto avec une grande quantité de herses qui auraient été confectionnées par un certain Bitèye pour des actes terroristes qui étaient prévus le vendredi 11 août à Dakar’’, lit-on dans le communiqué.

‘’Ainsi, les herses ainsi que de l'essence et d'autres produits servant à la confection de cocktails Molotov devaient être distribués aux cellules de Pikine, Yoff, Keur Mbaye Fall, Zac Mbao et Rufisque (groupe de l'autoroute à péage), Parcelles-Assainies, VDN 3.

Selon les informations, des individus avaient déjà quitté Kaolack, Bignona, Mbacké et la Gambie pour rejoindre des groupes afin de se rendre au centre-ville’’ de Dakar, ajoute-t-on.

Ainsi, ‘’les investigations effectuées ont permis de procéder à l'interpellation du nommé Cheikh Diouf, né à Kaolack, se disant étudiant en infographie, domicilié à Zac Mbao, cité Sipres. Il a été trouvé détenteur d’un sac contenant plusieurs herses. Selon lui, il prévoyait de poser des actes terroristes le vendredi en compagnie d'autres personnes à qui il devait distribuer ses produits ainsi que de l'essence dans le but de compromettre la sécurité publique’’, indique-t-on dans la note.

‘’En sa compagnie et sur ses indications, il a été procédé à l'interpellation du nommé Matar Sall, né à Kaolack, technicien fibre optique à Afitel, domicilié à Keur Mbaye Fall. Ce dernier dirigeait une cellule et devait recevoir du matériel et de l'argent. Poursuivant, il a été procédé à l'interpellation du nommé Ahmadou Bamba Cissé, né à Mbacké, agent Sonatel domicilié à Mbacké. Le susnommé était le coordonnateur des actes et devait donner les instructions à Cheikh Diouf pour distribuer le matériel aux différents groupes’’, fait-on savoir.

Poussant les investigations, les enquêteurs ont pu procéder à l’interpellation d’autres individus. Parmi ces derniers, il y a le nommé Mouhamed Seck dit "Seydina", né à Kaffrine, se disant étudiant en arabe, domicilié à Pikine Texaco et en provenance de Kaolack, selon la note. Il y a également Yaya Sagna, né à Mpak (Ziguinchor), se disant clerc huissier et domicilié à la cité Damels Parcelles-Assainies (il dirigeait le groupe des Parcelles-Assainies) et enfin Hubert Édouard Mendy, né à Katoure, se disant étudiant en commerce international et domicilié à Sam Notaire Guédiawaye, qui dirige le secteur de la VDN 3.

‘’Au total, 11 personnes qui devaient poser des actes terroristes dans le secteur de la VDN 3 (groupe d’Édouard) ont été mises hors d'état de nuire. Elles logeaient dans un domicile à Sam Notaire. Les investigations se poursuivent’’, informe le Bureau des relations publiques de la police.