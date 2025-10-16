L'ouverture de la session ordinaire unique de l'année parlementaire 2025-2026 s’est tenue hier. Après la mise en place des nouveaux membres du bureau, le président de l’Assemblée nationale a présenté le bilan de la session écoulée et les perspectives.

La session ordinaire unique 2025-2026 de l’Assemblée nationale a été ouverte ce mercredi 14 octobre. Ainsi, les députés ont procédé à l’élection des nouveaux membres du bureau. Le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes a de nouveau désigné Mohamed Ayib Dafé comme président et Marie Angélique Selbé Diouf comme vice-présidente. Pour sa part, le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a reconduit Aïssa Tall Sall à la présidence du groupe et Djimo Souaré comme vice-président.

Cette nouvelle session sera celle de la consolidation et de l'approfondissement des réformes, d'après le président de l'hémicycle. Les priorités sont : le lancement de la chaîne de télévision parlementaire, l’adoption du plan stratégique 2025-2029, l’élaboration de manuels de procédures administratives, financières et comptables, la finalisation de la transformation numérique et le renforcement du dialogue citoyen permanent.

« Nous poursuivrons l'évaluation des politiques publiques, la publication des comptes rendus budgétaires ainsi que la réflexion sur les réformes constitutionnelles. Nous saluons la collaboration constructive du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre Ousmane Sonko, à qui nous réaffirmons notre loyauté et notre engagement », a indiqué El Malick Ndiaye.

Parlant de l’ouverture de la session ordinaire unique, il a déclaré : « Chaque session représente une étape importante dans la vie de notre institution. Elle nous offre l'opportunité de dresser le bilan du chemin parcouru, d'évaluer nos avancées et d'ouvrir de nouvelles perspectives à la lumière de notre idéal républicain : faire de l'Assemblée nationale une institution rigoureuse, moderne, transparente et résolument tournée vers le service du peuple sénégalais. »

Adoption de lois “historiques”

Concernant le bilan de la session écoulée : 21 lois adoptées, 468 questions écrites adressées au gouvernement, deux questions d'actualité débattues, une multiplication des missions de terrain des commissions, un taux moyen de présence de 85 % en commission et de 74 % en séance plénière, ainsi que deux sessions extraordinaires convoquées à la demande du président de la République.

« Je salue ici le sens du devoir et la rigueur de tous les députés, sans distinction d'appartenance politique. Notre diplomatie parlementaire a retrouvé tout son dynamisme. Le Sénégal est désormais plus présent dans les grandes enceintes régionales et internationales », a indiqué M. Ndiaye, ajoutant que la visite du président de l'Assemblée nationale du Vietnam a débouché sur des accords bilatéraux majeurs avec l’exécutif. Plusieurs délégations parlementaires du Canada, du Maroc, du Japon, du Royaume-Uni, du Nigeria, de la Côte d’Ivoire et d’autres partenaires ont également été accueillies dans un esprit de coopération mutuelle.

Pour le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, la session écoulée a été marquée par l'adoption de lois « historiques » témoignant de la volonté de renforcer la gouvernance publique. Il cite la loi d'orientation sur la souveraineté numérique, la réforme du cadre budgétaire, la loi sur la protection sociale universelle, la ratification d'accords bilatéraux et multilatéraux, mais surtout quatre lois votées en août 2025 qui marquent un tournant majeur : la création de l'OFNAC, la déclaration de patrimoine obligatoire, le statut de protection des lanceurs d’alerte et l’accès à l’information publique.

« Ces réformes traduisent notre engagement collectif à lutter contre la corruption, à renforcer la transparence et à promouvoir une gouvernance éthique », a soutenu El Malick Ndiaye.

El Malick Ndiaye a indiqué que les réformes institutionnelles ont été initiées autour de trois priorités. Il estime que l’Assemblée a « renforcé le contrôle » de l'action gouvernementale et amélioré l'efficacité du travail parlementaire.

« La première étape fut une révision en profondeur de nos textes fondamentaux. Le règlement intérieur impose désormais à chaque commission permanente de produire un plan de travail annuel, évalué en plénière. Le règlement administratif et financier garantit une exécution budgétaire conforme aux standards de bonne gouvernance. Le statut du personnel administratif assure une gestion plus rigoureuse, transparente et professionnelle », a-t-il déclaré.

Dans le même esprit, il a été mis en place une cellule de passation des marchés assurant la conformité au code des marchés publics, mais aussi un comité d'évaluation des politiques publiques. En outre, une démarche de modernisation a été engagée avec un appui sur la digitalisation des procédures. Chaque député est désormais équipé pour un accès dématérialisé aux documents parlementaires.

« La communication est assurée pour un meilleur accès à l'information des populations. Un système ERP a été acquis pour une gestion intégrée des ressources humaines et financières. Notre Assemblée est entrée dans une nouvelle ère de rigueur, de transparence et de performance administrative », a soutenu El Malick Ndiaye.

