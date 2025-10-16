Le Conseil des ministres du mercredi 15 octobre a permis au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de tracer les grandes lignes de l’action gouvernementale pour les mois à venir. Dialogue social renforcé, programmes de logement accélérés, promotion du livre et souveraineté énergétique : le chef de l’État a défini un cap clair pour consolider le développement du pays.

L’ouverture du Conseil a été marquée par un hommage au football national. Le président de la République a adressé ses félicitations aux joueurs, à l’encadrement technique et administratif ainsi qu’au ministre chargé des Sports, à la suite de la brillante qualification de l’équipe nationale pour la Coupe du monde 2026. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour préparer les Lions à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et au Mondial, afin d’assurer une participation optimale et remarquable.

Le dialogue social constitue une autre priorité majeure. Le président a rappelé le rôle central du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé en cohérence avec l’Agenda national de transformation. Il a demandé une évaluation semestrielle, dans chaque ministère, de l’exécution du plan d’action issu du Pacte ainsi que des doléances des centrales syndicales. La mise en place généralisée des comités sectoriels et spécialisés doit également renforcer la culture du dialogue social dans tout le pays.

Une réforme du Haut Conseil du Dialogue social (HCDS) est attendue avant la fin de l’année, avec un nouveau dispositif sur ses missions et son fonctionnement. La prochaine Conférence sociale, centrée sur « la productivité au travail », devra rassembler l’ensemble des acteurs concernés.

Le Conseil a également mis l’accent sur la question du logement, un enjeu majeur pour de nombreux Sénégalais. Le président a demandé au gouvernement d’accélérer les programmes de construction à l’échelle nationale, en veillant à une maîtrise préventive de l’accès au foncier via la Société d’Aménagement foncier et de Restructuration urbaine (SAFRU). Il a aussi souligné le développement de nouveaux projets par la SN-HLM et la SICAP SA.

L’encadrement des coopératives d’habitat, le contrôle des équipements collectifs et l’évaluation du Fonds de l’Habitat Social (FHS) sont également des mesures prioritaires. Un Conseil interministériel sur le logement sera tenu prochainement, notamment pour renforcer les programmes dans les régions et autour des pôles universitaires.

La culture et la mémoire nationale ont occupé une place importante dans les discussions. Le président a rappelé le rôle essentiel du livre pour la transmission du savoir et l’éducation. Dans ce cadre, le premier Forum national du Livre et de la Lecture sera prochainement lancé, parallèlement à la relance des Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal et au projet de réécriture de l’Histoire générale du pays. Le chef de l’État a également annoncé la réhabilitation des bibliothèques et centres de lecture, et a précisé son agenda : le 16 octobre, il présidera l’ouverture du Forum et recevra le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye, avant un déplacement au Rwanda puis au Kenya du 17 au 21 octobre.

Sur le plan économique, le Premier ministre a présenté la nouvelle doctrine de financement des politiques publiques, soulignant la réussite exceptionnelle de l’Appel public à l’Épargne (APE), qui a mobilisé 450 milliards de F CFA, soit 150 milliards de plus que l’objectif initial. Cette mobilisation reflète la confiance des Sénégalais et de la diaspora, tout en renforçant la souveraineté financière du pays. Le gouvernement prévoit d’institutionnaliser l’APE comme instrument régulier pour financer des projets à fort impact économique, social et territorial, tout en hiérarchisant les projets structurants et en garantissant une gouvernance budgétaire rigoureuse.

L’énergie figure également parmi les axes stratégiques du gouvernement. Une stratégie « Gas-to-Power, Gas-to-Industrie et Gas-to-X » a été annoncée, avec la création d’un comité de suivi placé sous la supervision directe du Premier ministre. L’objectif est de produire d’ici 2026-2027 une électricité plus propre et moins coûteuse, majoritairement issue de ressources locales. Cette stratégie inclut des projets clés tels que le Réseau Gazier du Sénégal, Yakaar Teranga, Sangomar et le Grand Tortue Ahmeyim, tout en sécurisant le financement souverain de ces infrastructures.

Au titre des communications ministérielles, le Conseil a été informé de l’examen de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas du 9 octobre 2025 et de la présentation des Plans d’Aménagement Intégré pour Daga Kholpa, la Nouvelle Ville de Thiès et la ZAC de Thiès. Sur le plan législatif, le Conseil a adopté un décret sur l’organisation et le fonctionnement du Bureau d’Enquête et d’Analyse pour la Sécurité de l’Aviation civile (BEA).

Enfin, plusieurs nominations dans l’enseignement supérieur et la recherche ont été officialisées. Albinou Ndecky devient secrétaire général de l’Agence Nationale de Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA), Marème Sarr prend la direction de l’Institut Sénégalo-Britannique de l’Enseignement de l’Anglais (ISBEA), tandis que Fatimata Diallo et Racine Dia sont nommés respectivement présidente du conseil de surveillance de l’ANRSA et président du conseil d’administration de l’ISBEA.

