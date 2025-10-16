Qui pour succéder à Lamine Yamal ? Ce mercredi, Tuttosport a dévoilé la liste des 25 finalistes pour le titre de Golden Boy 2025, récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans. Sélectionnés à partir du Golden Boy Index de Football Benchmark, ces jeunes talents concourent désormais pour succéder à l’ailier du FC Barcelone, lauréat 2024 et inéligible cette année.

Leader du classement provisoire, Désiré Doué (Paris SG) fait figure de grand favori, devant une génération très fournie venue d’Angleterre, d’Espagne et du Portugal. Le PSG est d’ailleurs le club le plus représenté avec le Real Madrid avec trois joueurs : Doué, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. On retrouve également Leny Yoro (Manchester United) et Mamadou Sarr (RC Strasbourg) parmi les autres représentants français. La cérémonie de remise du trophée aura lieu à Turin début décembre.