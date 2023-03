En Conseil des ministres hier, le président de la République, Macky Sall, a procédé à une série de nominations dans l’Administration centrale, mais plus poussée dans l’Administration territoriale.

Le président de la République, Macky Sall, a présidé hier un Conseil des ministres qui a fait la part belle à l’Administration territoriale. Ceci, pour consacrer un véritable chamboulement dans l’affectation de préfets et sous-préfets.

En effet, près d’une cinquantaine de changements de postes et nominations ont été officialisés par le gouvernement, dans le communiqué signé par le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Des modifications dans l’Administration territoriale opérées à moins d’un an de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Lors des élections locales de janvier 2022, les préfets et sous-préfets se sont illustrés par des bisbilles avec les coalitions de l’opposition dans la confection des listes. Ces contentieux se sont poursuivis jusqu’à la Cour suprême, lorsqu’une note interne du ministre de l’Intérieur a demandé le pourvoi en cassation des préfets et sous-préfets dont les invalidations prononcées contre les candidatures de plusieurs listes opposantes ont été cassées par les cours d’appel saisies par les opposants.

Si leur implication dans les candidatures à l’élection présidentielle ne sera pas au même niveau que lors des Locales, l’Administration territoriale jouera un rôle important dans la délivrance des titres d’identité, vu l’importance des primo-votants.

D’autres nominations du Conseil des ministres concernent le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, entre autres.

Macky reçoit le secteur privé au courant du mois d’avril

La rencontre du gouvernement a aussi été l’occasion d’examiner et d’adopter le ‘’projet de décret fixant les modalités de détermination, de révision et de suivi de la mise en œuvre des tarifs d’utilisation des infrastructures gazières et du prix de cession du gaz naturel provenant de la production locale’’.

Dans le même secteur, le président de la République a demandé au ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération de finaliser, sous la supervision du Premier ministre, le projet de Stratégie nationale de développement du secteur privé en adéquation avec l’émergence de l’économie pétrolière et gazière, et en cohérence avec la Stratégie nationale d’industrialisation.

Un clin d’œil du chef de l’État au secteur privé national, lequel sera reçu en audience, au courant du mois d’avril 2023, par Macky Sall, à travers les organisations patronales. Le président de la République, informe le communiqué du Conseil des ministres, ‘’a rappelé l’importance accordée à l’amélioration de l’environnement des affaires et au développement du secteur privé national’’.

Pour se faire, le Premier ministre a été chargé d’accentuer les efforts de suivi de la mise en œuvre du Programme de réformes de l’environnement des affaires et de la compétitivité (PREAC), dont le monitoring est effectif au niveau de l’Apix SA, afin d’accélérer la réalisation des actions et réformes attendues des ministères.

L’aquaculture pour la souveraineté alimentaire

Toujours dans le secteur privé, le président de la République a souligné le potentiel de l’aquaculture et le fait qu’elle ‘’doit contribuer, de façon significative, à l’atteinte de nos objectifs en matière de souveraineté alimentaire, de création d’emplois et de promotion de l’entrepreneuriat’’.

C’est ainsi que Macky Sall a demandé aux ministres chargés des Pêches et du Budget de prendre les mesures nécessaires pour accroître les ressources allouées au Programme national de développement de l’aquaculture.

Le chef de l’État a salué les efforts notables consentis par l’Agence nationale de l’aquaculture (Ana) pour assurer l’aménagement des périmètres aquacoles et la mobilisation des acteurs, notamment les jeunes, autour de la gestion des sites agréés et du renforcement de la production d’intrants et de produits halieutiques. Il a également demandé l’adoption, avant fin juin 2023, d’une nouvelle stratégie nationale de développement durable de l’aquaculture, dans un esprit d’intensification et de valorisation de la production à travers le renforcement du partenariat public-privé.

Lamine Diouf

Maram Kaïré nommé Directeur général de l'Agence sénégalaise des études spatiales Une semaine après l’annonce de la création de l'Agence sénégalaise des études spatiales, le président de la République a nommé Maram Kaïré, Astronome, Directeur général de l’agence. Macky Sall avait soulevé cette décision lors de la projection du film documentaire réalisé par Ruth Berry et coproduit par la télévision scientifique américaine Nova-PBS et la société Terra Mater de Vienne, en Autriche, qui retrace la contribution du Sénégal dans les missions scientifiques de la Nasa. Expert en ingénierie systèmes et réseaux, Maram Kaïré est considéré comme le moteur du développement de l'astronomie au Sénégal. Le co-fondateur et actuel président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie (Aspa) conduit depuis quelques années des missions importantes de la Nasa au Sénégal et en Afrique. Il est aussi connu pour ses explications astronomiques du croissant lunaire lors des fêtes religieuses au Sénégal.

LAMINE DIOUF