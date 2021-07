La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à travers son centre de formation, le Centre Ouest Africain de formation et d'études bancaires (COFEB), en partenariat avec AFREXIMBANK et le réseau international de l'affacturage FCI, annonce l'organisation d'une série de trois webinaires internationaux sur le thème « Affacturage et Financement des créances ». Un communiqué de ces organisations renseigne que cette série de webinaires est prévue entre les 13, 14 et 15 juillet 2021 et vise à renforcer des capacités des acteurs intervenant dans les activités d'affacturage en Afrique, à savoir les banques centrales, les établissements de crédit et les institutions de microfinance.

‘’A cet effet, une session spécifique sera consacrée aux autorités de régulation, tandis qu'une formation sera dispensée à chacune des catégories d’assujettis que sont les établissements de crédit et les institutions de microfinance. Les thèmes de ces webinaires porteront notamment sur les opportunités et défis de l'affacturage, les techniques de structuration des opérations d'affacturage ainsi que leurs conditions de réussite’’, renseigne le document.

...La cérémonie officielle du lancement de ces webinaires est ainsi prévue, le 13 juillet 2021 à partir de 13H. Ces sessions, précise-t-on, se dérouleront en ligne via la plateforme Zoom, en français et en anglais. D’après les organisateurs, les webinaires vont offrir aux établissements l’opportunité de crédit et aux institutions de microfinance de s'approprier des dispositions clés du Projet de Loi Uniforme sur l'affacturage dans l'UMOA, adopté en décembre 2020. ‘’La formation à destination des banques et établissements financiers se déroulera le mercredi 14 juillet 2021. Celle réservée aux institutions de microfinance se tiendra le jeudi 15 juillet 2021 et clôturera la série des formations.

L'animation de ces rencontres sera assurée par des experts d'AFREXIMBANK, de FCI et de la BCEAO. Environ mille (1000) participants sont attendus parmi lesquels, les agents des banques centrales de la CEDEAO, de la CEMAC, du Maghreb et de l'Afrique Australe, les cadres des systèmes bancaires et financiers et des institutions de microfinance du continent’’, relève-t-on. Des Responsables de haut rang des institutions partenaires, notamment le Secrétaire Général de FCI et la Directrice Générale de l'Initiative Commerciale Intra-Africain d'AFREXIMBANK, présidente de la Section Afrique de FCI sont aussi attendus à ces rencontres. La note des organisations que le FCI regroupe des sociétés ayant pour but de faciliter le commerce international par la promotion de l'affacturage et des services financiers connexes, dans lequel AFREXIMBANK joue un rôle de premier plan.