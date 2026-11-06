Dakar-Plateau – escroquerie présumée

Il s’était présenté comme un livreur venu récupérer une commande. L’homme de 26 ans a finalement été conduit au commissariat d’arrondissement de Dakar-Plateau, le 3 novembre 2026. Identifié dans un premier temps sous le nom de M. Fall, il a été placé en garde à vue pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées, de banque et de commerce, ainsi que sur des documents administratifs.

L’affaire débute par l’alerte d’un commerçant établi à Dakar-Plateau. Selon ses déclarations, un client utilisant le nom de B. Ciss commandait depuis plus d’un mois des marchandises sur sa plateforme de vente en ligne et réglait ses achats par carte bancaire. Le 31 octobre, le commerçant reçoit une notification de la plateforme : Ecobank lui a signalé que le titulaire de la carte contestait les transactions, affirmant ne pas en être l’auteur.

Lorsqu’un homme se présente ensuite dans ses locaux pour récupérer des marchandises au nom de ce même client, le commerçant appelle la police. L’intéressé assure être un livreur. Mais ses premières explications sont jugées insuffisantes par les enquêteurs, qui le placent en garde à vue pour poursuivre leurs vérifications.

Une perquisition à son domicile, à Sicap Foire, permet de saisir une Chevrolet Camaro, plusieurs documents relatifs à des véhicules et des pièces bancaires. Les policiers découvrent notamment un acte de vente concernant une Porsche Macan, pour un montant de 28,2 millions de francs CFA, un autre portant sur un Range Rover, ainsi qu’un acte de cession ou d’échange de véhicules Land Rover et Chevrolet Camaro. Deux ordres de virement, de 850 000 et de 75 millions de francs CFA, figurent également parmi les pièces saisies, de même qu’une demande d’ouverture de compte auprès de la CBAO.

Un permis de conduire international, un certificat de perte de ce permis, un cachet portant la mention « Admis en classe supérieure », cinq cartes d’accès à des chambres d’hôtel et un lot de parfums de luxe ont aussi été retrouvés. Selon nos informations, les réponses aux réquisitions adressées aux banques ont fait apparaître des incohérences. Ecobank indique que le suspect n’a jamais détenu de compte dans ses livres.

À la Banque Atlantique, les montants mentionnés dans les pièces saisies n’auraient jamais été crédités sur son compte. Entendu sur procès-verbal, le suspect a partiellement reconnu les faits, selon les mêmes sources. Les investigations se poursuivent pour déterminer son rôle dans les transactions contestées et vérifier l’authenticité des documents retrouvés à son domicile.