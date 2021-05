L’affaire Serigne Bassirou Mbacké est loin de connaître son épilogue. Le marabout, violenté par des éléments de la brigade de recherche du poste de police de Gouy Mbind, a été auditionné au commissariat de Diourbel qui a en charge le dossier. Il fait aussi l’objet d’une plainte du cambiste Modou Touré qui lui reproche les délits d’association de malfaiteurs, vols commis la nuit avec effraction et tentative de meurtre.

Bassirou Mbacké, petit-fils du grand-frère de l’actuel khalife général des Mourides, Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, veut que toute la lumière soit faite dans l’affaire l’opposant à quatre policiers qui étaient en service à la brigade de recherches du poste de police de Gouy Mbind. Il a porté plainte contre Abdou Diop, Abdou Karim Jean Michel Breuck, Ibrahima Thioye et Boubacar Diatta pour ‘’coups et blessures volontaires et actes de torture’’. Des actes commis par des policiers lui ont occasionné une incapacité temporaire totale de 10 jours. Pour les besoins de l’enquête, le marabout et sa maman ont été longuement auditionnés, avant-hier, par la police de Diourbel.

Après eux, ce sera au tour de son chambellan, témoin des scènes de violences. Les policiers, accusés d’avoir commis ces actes répréhensibles, suivront plus tard.

Du côté des policiers incriminés, certains sous anonymat confient que ‘’c’est un grand tort’’ qui leur a été fait. ‘’Ce sont des ordres que nous avons exécutés. Et contrairement à ce qui a été dit, Serigne Bassirou Mbacké n’a pas fait l’objet de tortures, encore moins de sévices. En aucun moment, nous ne nous sommes trompés. Mais, ce qui nous a le plus chagrinés, c’est le fait que notre hiérarchie ne nous ait pas du tout soutenu’’, se désole une source.

Pour rappel, dans cette nébuleuse affaire, pour l’instant, le maître coranique Bassirou Touré, accusé d’être le cerveau du gang qui a dépouillé le cambiste Modou Touré, séjourne à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel, depuis la semaine dernière. Le cambiste, on le rappelle aussi, a porté plainte contre Serigne Bassirou Mbacké qui dit avoir été molesté par des policiers. Ladite plainte du cambiste et agent de change, demeurant à Touba, a déposé, le 18 mai dernier, auprès du procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Diourbel. Dans celle-ci, il vise les délits d’association de malfaiteurs, de vol commis la nuit avec effraction et usage de violences et tentative de meurtre et complicité de ces infractions prévues et punies par les articles 238, 364, 366 et 280 du Code pénal portant sur la somme de 170 000 000 francs CFA.

Il écrit : « dans la nuit du 24 au 25 février 2021, des individus non identifiés ont fait irruption dans son domicile et usant de violences ont réussi à emporter une forte somme d’argent. L’enquête ouverte au niveau du commissariat de Gouy Mbind a permis l’interpellation de Bassirou Touré. Toutefois, ses complices n’ont pu être identifiés. Mais, il ressort des déclarations de Monsieur Bassirou Touré que l’entreprise criminelle a été concertée et concoctée à partir du domicile de Serigne Bassirou Mbacké. Que sans conteste, ce dernier aurait fourni des moyens, de l’aide et de l’assistance aux mis en cause ».

Ainsi, le plaignant considère qu’à défaut de poursuivre Serigne Bassirou Mbacké comme co-auteur, ‘’il ressort des faits de la procédure qu’il existe à son encontre des indices graves et concordantes laissant penser qu’il est le complice des mis en cause’’. ‘’Pour la sauvegarde de mes intérêts, je porte plainte contre Monsieur Bassirou Mbacké et toute autre personne que l’enquête révélera, et demande qu’il lui soit fait une rigoureuse application de la loi pénale’’.

Cette plainte, il est vrai, complique davantage cette affaire qui fait grand bruit à Touba. Ces deux affaires mettront aux prises Maitre Assane Dioma Ndiaye, chargé de la défense des intérêts de Bassirou Mbacké, à son collègue Adama Fall, conseiller du cambiste Modou Touré.