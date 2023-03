Affaire Pape Ndiaye

Le journaliste Pape Ndiaye, qui a été placé sous mandat de dépôt lundi dernier, a été transféré à la prison de Sébikotane. Selon nos informations, il se trouve à la chambre 2. Arrêté depuis vendredi dernier, le journaliste a finalement été entendu en début de semaine par le juge d'instruction chargé du deuxième cabinet, d’après son avocat Me Moussa Sarr.

À l’issue de ce face-à-face, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, pour ‘’provocation d'un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membre de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui’’, renseigne Me Sarr.