L’équipe du Sénégal a été éliminée de l’Afrobasket féminin 2021 par celle du Nigeria, ce vendredi, en demi-finale (73-63). Les Lionnes jouent le match de classement, ce dimanche, pour la dernière place sur le podium.

Pour la première fois depuis trois éditions (2015, 2017 et 2019), le Sénégal ne jouera la finale de l’Afrobasket. Les Lionnes ont été éliminées par le Nigeria, ce vendredi, en demi-finale de la 25e édition de la coupe d’Afrique féminine des nations de basket-ball sur le score de 73 à 63, soit 10 points d’écart. Comme lors des finales de 2017 et 2019, les Sénégalaises ont subi la loi des Nigérianes, double tenantes du titre. Mais, le coach Moustapha Gaye et ses joueuses n’ont pas encore perdu leurs chances d’atteindre les objectifs d’atteindre le podium, fixés au départ. Les Lionnes pourront donc réaliser cette ambition, lors du match de classement pour la 3e place, ce samedi. Elles affrontent le pays hôte, le Cameroun, éliminé par le Mali (51-52), ce vendredi dans l’autre affiche des demi-finales.

Les Maliennes joueront la 3e finale de leur histoire, après celles de 2007 (remportée contre le Sénégal à Dakar) et 2009 (perdue face aux Lionnes). Les Aigles essayeront de mettre fin à l’hégémonie du Nigeria et remporter leur 2e titre continental. Pour leur part, les Lady Tigers visent un troisième sacre d’affilée, le 5e de leur histoire. A part le Sénégal, en 1974, 1977, 1979 et 1981, aucune autre nation africaine n’avait réussi à réaliser une série de plus de deux titres de champion d’Afrique féminin de basket d’affilée.

Réaction tardive des Lionnes

Moustapha Gaye et ses joueuses savaient à quoi s’attendre en croisant le Nigeria. Il leur fallait faire preuve de courage, d’abnégation, de solidarité et être prêtes à répondre au défi physique des championnes en titre. Malheureusement, la bande à Mame Marie Sy n’a pas assuré au début de la partie. Avec une défense approximative et beaucoup de pertes de balles, elles ont concédé un retard de 11 points à la fin du premier quart-temps (22-11). Cet écart leur a couté cher, puisqu’elles vont courir derrière le score durant tout le reste de la partie. Les Nigérianes ont maintenu leur domination au second acte et sont parties à la pause avec un avantage de quatorze points (45-31).

La mi-temps n’a pas permis aux Lionnes de retrouver leurs esprits et pratiquer un meilleur basket. Elles ont même prêté le flanc avec une défense laxiste et une maladresse écœurante en attaque. Les Lady Tigers ont pris le large en distançant de vingt points (58-38), après sept minutes de jeu dans le 3e quart-temps. Mais le coach Tapha a recadré ses joueuses qui ont pu réduire l’écart à 16 points à la fin du 3e acte. Celles-ci ont essayé, dans le dernier quart-temps, de revenir au score. Elles ont puisé dans leurs dernières ressources pour aller chercher l’adversaire. Les vice-championnes d’Afrique en titre ont réussi à revenir à 10 unités du Nigeria. Mais la réaction du Sénégal, qui a remporté le dernier acte (13-19), a été tardive.

Corriger les erreurs face au Cameroun

Dans ce match, les Sénégalaises ont commis beaucoup d’erreurs qui leur ont été fatales. Sur le plan du jeu, les protégées du coach Tapha ont manqué de maitrise dans la possession, en perdant beaucoup de balles (26). Au niveau défensif, l’équipe a commis un nombre considérable de fautes (28). Ce qui a, d’ailleurs, permis aux Nigérianes d’inscrire 17 points (une réussite de 63%), contre 6 seulement pour le Sénégal. La présence sénégalaise sur les rebonds a aussi fait défaut. Elles ont remporté 32 rebonds, contre 45 pour les joueuses nigérianes.

Le Sénégal doit donc se ressaisir et bien récupérer pour la finale du bronze contre le Cameroun. Les Sénégalaises doivent rectifier leurs défaillances dans le jeu et se préparer à un combat contre les Camerounaises qui ont une revanche à prendre sur elles. Le Sénégal avait battu les Lionnes Indomptables au Palais des sports en finale de l’Afrobasket 2015.

MOUSTAPHA GAYE (COACH DU SENEGAL) ‘’On n’avait pas les moyens de gagner’’ “Je suis déçu d’avoir perdu ce match. Comme tout compétiteur, on avait envie de faire un meilleur match, une meilleure prestation, mais on n’avait pas les moyens de gagner aujourd’hui. Le Nigeria était meilleur et mérite sa victoire. J’avoue que je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueuses qui ont donné tout ce qu’elles avaient. Mais, la réalité du jour est que le Nigéria était plus fort. Ça ne va pas être difficile de remobiliser l’équipe. Elles sont des patriotes et ont reçu le drapeau national. Elles doivent honorer le maillot à tout moment. L’objectif est le podium, il reste un match. On va se reposer ce soir et voir à partir de demain comment aborder ce match important pour nous.’’ Résultats Demi-finales Cameroun - Mali 51-52 Nigeria - Sénégal 73-63 Matches de classement 5e - 8e Côte d’Ivoire - Mozambique 57-59 Egypte - Angola 82-76 Samedi 12h Angola - Côte d’Ivoire 15h Egypte - Mozambique Dimanche 14h Cameroun - Sénégal 17h Mali – Nigeria

LOUIS GEORGES DIATTA