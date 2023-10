En collaboration avec l’ambassade du Sénégal en France, AIBD SA a organisé, le 1er octobre à Paris le forum économique sur les opportunités d’investissements dans les secteurs des transports aériens et du tourisme au Sénégal. Devant plusieurs investisseurs français et européens, le directeur général de la structure, Abdoulaye Dièye, a présenté les projets phares du Sénégal dans le cadre du développement d’un hub aérien à Dakar.

‘’Cette rencontre d’affaires à laquelle ont également pris part l’ASPT, la Sapco et la compagnie Air Sénégal, a été une occasion, pour les investisseurs français et européens, de découvrir les projets structurants de l’aéronautique en cours de réalisation, notamment l’Aéroville, le Centre de maintenance aéronautique, le Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, le Centre d’expertise médicale du personnel aéronautique, l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (Aimac) ainsi que les offres touristiques de la destination Sénégal’’, liste-t-on dans une note parcourue par ‘’EnQuête’’. Très optimiste, M. Dièye espère que ce forum permettra de nouer des "partenariats féconds" pour donner corps aux grandes ambitions de l'État du Sénégal pour le secteur des transports aériens.

...Dans cette perspective, il a annoncé la mise en place d'un comité directeur commercial chargé d’évaluer les différents projets et manifestations d’intérêt. ‘’La compagnie nationale Air Sénégal, devenue un acteur majeur du transport aérien, permet aujourd’hui au Sénégal de rayonner en Afrique de l’Ouest et du Centre, en Europe, aux États-Unis et bientôt au Moyen-Orient’’, soutient le DG qui estime que le Sénégal reste une destination d’affaires privilégiée avec de nombreux atouts, dont sa position géographique stratégique, son environnement des affaires favorable, sûr et sécurisé, ainsi que des réformes majeures qui sont en cours. ‘’Ce forum a enregistré la participation de nombreux acteurs économiques et de potentiels investisseurs. Les rencontres B to B ont favorisé des échanges fructueux qui permettront de nouer des partenariats dynamiques et durables’’, se félicite-t-on dans le communiqué.