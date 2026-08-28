La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de renvoyer l'affaire de l'élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football (FSF), du 2 août 2025, a été saluée par le camp de Mady Touré, qui parle de « victoire majeure ».

Le camp de Mady Touré a réagi officiellement, pour la première fois, une semaine après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) sur l'élection de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Dans un communiqué signé des avocats du président de l'Académie Génération Foot, ils saluent la position prise par la formation arbitrale du TAS de renvoyer l'affaire devant la Commission de recours de la FSF.

« Cette décision constitue une victoire majeure pour M. Mady Touré, qui demande depuis plus d'un an que les graves irrégularités dénoncées à l'occasion de l'élection présidentielle de la FSF soient enfin examinées sur le fond. Le TAS confirme aujourd'hui qu'elles ne pouvaient être écartées sans examen et que la Commission de recours avait l'obligation de se prononcer sur le fond », a soutenu le communiqué.

Selon la note, la balle est maintenant dans le camp de la Commission de recours pour dire le droit. « La décision du TAS ouvre ainsi la voie à l'examen au fond des irrégularités dénoncées par M. Mady Touré concernant le déroulement du scrutin. Il appartient désormais à la Commission de recours, conformément à la sentence, de procéder à leur instruction et de rendre une nouvelle décision sur le fond. »

Le candidat déclaré vaincu à la présidence de la FSF du 2 août 2025 exige de la commission qu'elle « précise, dans les meilleurs délais, le calendrier de reprise de la procédure et les échéances envisagées pour l'instruction et la nouvelle décision attendue ».

Avec cette décision du TAS, les conseils du président de GF considèrent le débat sur la régularité de l'AG électorale « pleinement ouvert » et assurent de la détermination de leur client d'aller au bout de son combat.

« Après plus d'un an de procédure, M. Mady Touré attend désormais que toutes les conséquences de la sentence du TAS soient tirées et que les griefs portés devant la juridiction arbitrale soient examinés avec la diligence et la rigueur qu'impose la situation. M. Mady Touré poursuivra avec détermination les démarches nécessaires afin que toute la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'élection présidentielle des 2 et 3 août 2025. Son engagement demeure inchangé : faire respecter les règles électorales, garantir la transparence du processus démocratique et préserver la légitimité des institutions du football sénégalais. »

À l'issue des votes du second tour de l'élection présidentielle de la FSF du 2 août 2025, Abdoulaye Fall a été désigné vainqueur. Après la publication du procès-verbal de la Commission électorale déclarant Abdoulaye Fall élu président de la FSF, la coalition Mady Touré 2025 a introduit un recours auprès de la Commission de recours en matière électorale de la Fédération de football.

Le 25 août 2025, celle-ci a rendu son verdict déclarant « irrecevable » sa demande, pour « défaut d'ouverture de la voie de recours ordinaire en appel », se fondant sur les articles 8, 12, 13, 15, 21 et 24 du code électoral de la FSF. Elle rappelle que la commission électorale statue en « dernier ressort » sur toutes les questions relatives à la procédure de vote et de dépouillement de l'assemblée générale élective. Par conséquent, sa compétence se limite à la connaissance « en appel du contentieux de l'inscription sur les listes électorales ».

C'est à la suite de cette décision que le président de l'Académie de Déni Birame Ndao a saisi le Tribunal arbitral du sport, le 11 septembre 2025.

LOUIS GEORGES DIATTA