Brentford a officialisé le transfert d'El Hadji Malick Diouf en provenance de West Ham, ce vendredi. L'international sénégalais a signé un contrat de cinq ans pour un nouveau défi avec les Bees.

Comme on pouvait s'y attendre, El Hadji Malick Diouf n'évoluera pas en Championship avec West Ham. Le latéral gauche va poursuivre l'aventure anglaise en Premier League cette saison sous les couleurs de Brentford.

Les Bees ont annoncé officiellement l'arrivée de l'international sénégalais, qui a signé un contrat de cinq ans, assorti d'une option pour une année supplémentaire. L'ancien pensionnaire de Génération Foot arrive dans l'ouest de Londres comme un renfort de taille sur le côté gauche de la défense de Brentford.

Une recrue attendue par le coach

Les Bees ont démarré idéalement leur saison, avec deux victoires nettes contre Tottenham (3-0) lors de la première journée, samedi dernier, et trois jours plus tard face à Birmingham (1-6) en Coupe de la Ligue anglaise. L'arrivée de Diouf tombe à point nommé. Et c'est l'entraîneur qui va s'en réjouir.

Keith Andrews n'a pas caché sa joie après la signature du latéral gauche des Lions. « Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu recruter Malick. C'est un joueur qui correspond à notre profil d'âge idéal, avec encore une grande marge de progression. » Il est convaincu que « certaines de ses qualités et attributs de latéral viennent vraiment renforcer un secteur déjà impressionnant de notre équipe ». « J'ai vraiment hâte de travailler avec Malick », a indiqué le coach de Brentford.

Keith Andrews réclamait un latéral gauche depuis plusieurs semaines. Sa doléance a donc été bien entendue par les dirigeants du club. Ces derniers avaient même entamé les discussions avec West Ham depuis le mois de juillet. Ils avaient d'ailleurs fait une première offre qui a été rejetée par les Hammers, qui estimaient le joueur intransférable.

Malgré ce rejet, ils n'ont pas renoncé. Au contraire, ils sont revenus à la charge avec une nouvelle offre de 40,8 millions d'euros (26,7 milliards de francs CFA) que West Ham n'a pas pu refuser. Une belle opération pour le club de l'est de Londres, qui avait recruté Diouf depuis le Slavia Prague en août 2025 pour 22 millions d'euros (14,4 milliards de francs CFA) et le revend aujourd'hui pour 40,8 millions d'euros, réalisant ainsi une plus-value de 18,8 millions d'euros (12,3 milliards de francs CFA) en un an.

Un début remarqué en Premier League

Relégué à l'issue de la saison dernière avec West Ham, l'ancien du Slavia Prague a été l'un des rares joueurs à tenir la baraque dans l'est de Londres l'an passé. Il a disputé 32 matchs de Premier League pour 5 passes décisives et 30 passes clés. Son profil de joueur athlétique et virevoltant, capable de monter très haut et de distiller des centres à ses attaquants, lui a permis de s'imposer à West Ham dès son arrivée.

Il a été noté 6,72 par Sofascore sur l'ensemble de la saison 2025-2026. Le Sénégalais a tenté 108 centres (dont 29 réussis) et réalisé 57 longues passes précises, démontrant sa capacité à distribuer depuis l'arrière. Son activité défensive a également été solide : 44 tacles, 33 interceptions, 126 récupérations de balle. Il a ajouté 116 dégagements et 13 contres, aidant son équipe à conserver 6 clean sheets. Ces chiffres de Sofascore démontrent l'efficacité du joueur sur son flanc.

Grâce à sa palette faite de volume de centres, de capacité à se replier vite et de solidité dans les duels, El Hadji Malick a toutes les qualités pour s'installer rapidement et dans la durée sur le côté gauche de la défense de Brentford. D'autant plus que les Bees n'ont pas de titulaire indiscutable sur ce flanc. C'est le polyvalent milieu gauche Keane Lewis-Potter qui dépanne jusque-là. L'Anglais de 25 ans, capable de jouer ailier et latéral, a été titulaire lors de la première journée face à Tottenham.

Par contre, lors de la rencontre de Coupe de la Ligue, c'est l'international jamaïcain Rico Henry qui a été aligné à gauche. Titulaire historique et expérimenté du couloir gauche des Bees, ce dernier a été fortement embêté ces derniers temps par des blessures.

LOUIS GEORGES DIATTA