La journée de partage sur les résultats du programme ‘’Xëyu Ndaw Ñi’’ s’est tenue hier, dimanche 7 mai 2023, au stade municipal des Parcelles-Assainies. Cette rencontre sur l’emploi des jeunes a aussi été, pour le gouvernement, l’occasion de lancer de nouveaux projets, dans le cadre de la politique de l’emploi pour l’année 2023.

C’est une foule immense qui a accueilli les membres du gouvernement, lors de la grande rencontre avec la jeunesse dakaroise, hier, dans le cadre de la journée sur l’emploi des jeunes, dénommée ‘’Ndajjé Xëyu Ndaw Ñi, aux Parcelles-Assainies. Le Premier ministre Amadou Ba est revenu sur les motivations de la tenue de cette rencontre.

‘’Le président Macky Sall m’a dit de lui faire le point avec la présence du ministre de la Jeunesse. Vous savez que le chômage est une catastrophe. Le travail est un levier social. C’est pour cela qu’il est au cœur des préoccupations du président Macky Sall. Ses pensées se réfèrent sur comment résoudre le ‘Xëyu Ndaw Ñi’’’.

Ainsi, annonce le PM, cette importante initiative sera l’occasion d’enrôler des demandeurs d’emploi et permettra également de faire le point sur la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’insertion socioéconomique et l’emploi des jeunes ‘’Xëyu Ndaw Ñi’’ qui a été lancé le 22 avril 2021. Le programme est doté d’une enveloppe de 450 milliards F CFA sur la période 2021-2023, soit 150 milliards par an. Au titre de 2021, souligne Amadou Ba, le programme a été pris en charge à travers une loi de finances rectificative (LFR). Pour 2022 et 2023, poursuit-il, le budget a été directement intégré dans les lois de finances initiales (LFI).

‘’Xëyu Ndaw Ñi’’, souligne Amadou Ba, s’articule autour de cinq piliers que sont : le recrutement spécial, les projets publics d’intérêt communautaire, les projets d’investissements publics à haute intensité de main-d’œuvre (PIP/HIMO), les mesures de soutien à l’initiative privée et les réformes. ‘’Au bilan, poursuit-il, sur les 65 000 initialement prévus, la grande offensive pour l’emploi et l’insertion des jeunes, lancée par SEM Macky Sall, a largement dépassé ses objectifs, avec 66 243 emplois (102 %).

Recrutement spécial

‘’Concernant l’éducation, un recrutement spécial de 5 000 agents a été effectué dans le préscolaire, l’élémentaire, le moyen et le secondaire, y compris les Daaras modernes et l’enseignement arabe au titre du programme quinquennal de résorption des déficits. S’agissant du ministère des Sports, un total de 264 jeunes stadiers ont été recrutés pour un coût global de 277 728 000 F CFA. Dans le secteur de la santé, 277 contrats ont été signés à la date du 14 novembre 2022. Pour le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV) a recruté 7 000 jeunes. La DEFCCS et la DEEC ont respectivement recruté 2 070 et 769 jeunes, soit un total de 2 839 recrues’’, liste le Premier ministre.

Il ajoute : ‘’Ces agents d’appui au développement forestier recrutés dans le programme ont permis, à titre d’exemple, depuis 2021, d’améliorer la production de plants en pépinière qui est passée environ de 8 000 000 plants en 2020 à 11 000 000 en 2021, et 13 000 000 en 2022. Concernant le ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l'Emploi, 1 150 emplois ont été créés avec le recrutement de 450 animateurs socioéducatifs et 700 volontaires du Service civique national’’.

Des tricycles pour remplacer les charrettes

Dans les perspectives, Amadou Ba a insisté sur le programme de tricycles qui va être mis en œuvre, parce que, dit-il, ‘’la politique d’urbanisation ne peut pas être accompagnée avec des charrettes qui roulent en ville. Ce programme sera déroulé et mis en œuvre. Le président de la République a besoin de toute la jeunesse. Ce qu’on fait aujourd’hui, ça vous appartient’’.

Le PM d’ajouter : ‘’Le président Macky Sall n’en a pas encore fini avec vous…’’

S’agissant de la mise en œuvre des projets d’emploi jeune, il a déclaré : ‘’Je m’engage, en tant que Premier ministre, à faire exécuter tous les objectifs assignés par le président de la République. Je ne le dis pas pour une campagne. Depuis qu’on a nommé le gouvernement jusqu’à nos jours, on est zen, en regardant les choses. Nous mettrons des moyens additionnels à la disposition de Pape Malick Ndour (ministre de la Jeunesse). Nous l’encouragerons et nous l’aiderons à réussir. Maintenant, ce qu’on a fait aux Parcelles-Assainies, on le fera dans le département, en montrant ce que le président Macky Sall a réalisé. Nous allons faire des Parcelles-Assainies une commune émergente.’’

DIANA DIA (Stagiaire)