Hier, à Tambacounda, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé a présidé la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. À cette occasion, il a attiré l’attention de la population sur le fléau de la déforestation. Il l’exhorte à œuvrer dans le sens de la protection de l’environnement, en reboisant.

À l’instar des autres régions du Sénégal, Tambacounda a célébré hier la 63e édition de la fête de l’indépendance. Lors de cet événement qui consacre la souveraineté du pays, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé a lancé un appel solennel à la population locale, plus particulièrement à l’endroit de la jeunesse de Tambacounda.

En effet, revenant sur les méfaits de la coupe abusive du bois, il a demandé à cette couche juvénile de prendre à bras le corps les questions liées à la protection de l’environnement.

‘’Chère jeunesse, vous constatez avec moi que notre région à beaucoup reculé en matière d’arbres et en matière de forêts. C’est pour évoquer avec vous ce fléau de la déforestation de notre région. Je souhaite qu’à côté des services de l’État, que chaque jeune, dans sa maison, se fasse le pari de planter et d’entretenir un arbre’’. Le chef de l’exécutif régional invite chaque père de famille à prendre l’engagement de planter deux à trois arbres dans son domicile.

En effet, Tambacounda est la région qui enregistre les plus hautes températures (40 à 45°). Dans cette région, la chaleur peut atteindre parfois des proportions insupportables pour les populations au point de pousser certaines personnes à s’exiler dans des localités comme Dakar pour profiter de la fraicheur.

Mais, à en croire le gouverneur, la canicule qui sévit à Tambacounda n’est pas une fatalité. C’est la faute des générations précédentes qui n’ont pas pensé à reboiser. Il appartient maintenant à la nouvelle génération de changer de comportement vis-à-vis des ressources naturelles et de prendre conscience qu’elle peut reverdir cette région, qu’elle peut lui redonner ses forêts, par son engagement quotidien.

En tout cas, assure le gouverneur Baldé, en ce qu’il s’agit des services de l’État, à savoir l’Inspection régionale des eaux et forêts et les autres entités qui interviennent dans le cadre de l’environnement, les efforts seront maintenus. Monsieur Baldé n’a pas manqué de féliciter et d’encourager les projets qui interviennent dans la préservation de l’environnement, comme le projet Hommes et Terre. Grâce à ce projet, 20 000 ha de terres ont été reverdis et plusieurs forêts réhabilitées dans le département de Bakel. Pour le gouverneur Baldé, tous les projets comptent, mais ceux qui interviennent dans la protection de l’environnement le sont encore plus. C’est pourquoi il invite les partenaires à œuvrer davantage dans le cadre de la préservation de nos ressources.

Dans la même veine, il a magnifié la pertinence du thème de cette édition 2023, ‘’Force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles’’. Ensuite, le gouverneur de la région, satisfait de la qualité et de l’organisation du défilé, a salué la parfaite harmonie entre la jeunesse et les forces de défense et de sécurité.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)